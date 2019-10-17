Попадание Украины в программу МВФ может открыть дверь к получению макрофина на 1,5 млрд долларов

Украинская делегация и замдиректора МВФ Дэвид Липтон на переговорах в Вашингтоне / Фото: twitter.com/ysmolii

Переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы с Украиной происходят активно и более динамично, чем в предыдущие годы.

Об этом заявила пребывающая в США министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире "Голос Америки".

"Активные переговоры. Мы движемся быстрее, чем в предыдущие годы", – сказала Маркарова, отвечая на вопрос о том, как проходят переговоры с кредитором. По ее словам, все условия, которые озвучивает МВФ, были ожидаемыми и, так или иначе, предусматривались в предыдущих программах с Фондом.

Ключевыми условиями новой программы Маркарова назвала сохранение в Украине макроэкономической стабильности и ускорение экономического роста.

Отвечая на вопрос о том, выдвигает ли МВФ какие-то требования в отношении "ПриватБанка", министр отметила, что этот вопрос, как и вопросы по возврату активов из ликвидируемых банков, обсуждается в контексте обеспечения стабильности банковского сектора Украины.

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Кроме того, Маркарова рассказала, что украинское правительство до конца года не планирует выходить на рынок внешних заимствований и сконцентрируется на получении финансирования от официальных кредиторов, включая МВФ, Евросоюз и Всемирный банк.

По ее словам, до конца года приоритетом для правительства будет получение официального кредитования, ведь это – долгосрочные и дешевые ресурсы.

В тренде Маркарова назвала переговоры с МВФ "активными"

"Для этого нам надо быть в программе МВФ, потому мы проводим сейчас активные переговоры и надеюсь, что выйдем очень скоро на определенные договоренности. И это откроет нам двери к получению макрофина Европейского Союза на 500 млн. И Всемирный банк – там может быть довольно высокая сумма – свыше 1 млрд разными траншами", – сказала Маркарова.

Она подчеркнула: если правительству удастся получить все эти кредиты, тогда не будет нужды выходить на рынок внешних заимствований. "Пока что таких планов нет", – добавила Маркарова.

Как сообщалось, в состав украинской делегации в США входят: министр финансов Оксана Маркарова, ее заместитель Юрий Гелетий, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца, глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий и его заместители Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

Как известно, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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