Маркарова озвучила "амбициозные цели" Минфина

Одна из целей – снижение госдолга до 50% по отношению к ВВП

Фото: пресс-центр НБУ

Маркарова озвучила "амбициозные цели" Минфина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg 2019-03-26T12:55:00+02:00 Экономика Одна из целей – снижение госдолга до 50% по отношению к ВВП

Министерство финансов намерено добиться снижения государственного долга Украины до 50% по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) и дефицита госбюджета ниже 2,2%.

Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Мы ставим новые более амбициозные цели – государственный долг ниже 50% к ВВП, дефицит ниже 2,2% и бюджетирование на три года с новыми бюджетными правилами и полноценными обзорами расходов, чтобы не просто снижать расходы, а предоставить больше услуг нашим гражданам на каждую гривню", – сообщила глава Минфина.

Ранее Минфин отчитался, что по итогам 2018 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился по отношению к ВВП почти до 62,7% (по данным Минэкономразвития – 60,9%). В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он сократился более чем на 9%).

За февраль 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 10 млн долларов, до 78,24 млрд долларов. Объем долга в гривневом эквиваленте также стал меньше – на 60,02 млрд гривен, до 2,11 трлн гривен.

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