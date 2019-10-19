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Маркарова: Украина в этом году может получить второй транш помощи от Евросоюза

19 октября, 16:36

Глава Минфина обсуждала вопрос выделения помощи с вице-президентом Еврокомиссии

/ Фото: Кабинет министров Украины

Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи уже в этом году. Об этом на своей странице в Facebook заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, вопрос получения помощи она обсуждала с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Вашингтоне.

"Договорились с Валдисом Домбровскисом о плане действий относительно второго транша "макрофина", где уже выполнены все условия, кроме одного, и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год", – отметила Маркарова.

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Кроме того, она добавила, что украинская делегация продолжила переговоры с представителями МВФ и вместе с ними встретилась с директором Европейского департамента МВФ Полом Томсеном и новой главой МВФ, "но хорошим партнером Украины со времен своей работы во Всемирном банке" Кристалиной Георгиевой.

"Ждем миссию в Киеве в ближайшее время. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка", – подчеркнула министр.

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Фото: rawpixel.com / Freepik

Как известно, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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Источник: Сегодня

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