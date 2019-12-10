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Масштабная проверка в Госгеокадастре: всех региональных руководителей отстранили

10 декабря, 13:46

Будет проверятся работа управлений Госгеокадастра в 2018-2019 годах

/ Фото: Pixabay

Глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык отстранил от выполнения должностных обязанностей руководителей и их заместителей в главных управлениях Госгеокадастра в Киеве и областях для проведения комплексной проверки работы органа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее решение принято во исполнение поручения Кабинета министров.

"Проверка будет проводиться в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении (обновлении) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018-2019 годов", – говорится в сообщении.

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В Госгеокадастре призывают граждан фиксировать факты нарушения законодательства в работе ведомства и обращаться с жалобами.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет в том числе и о Госгеокадастре.

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Также Гончарук заявлял, что Госгеокадастр является "прогнившей" и коррумпированной службой.

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Источник: Сегодня

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