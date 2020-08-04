МАУ до конца августа отменила рейсы в 10 направлениях: какие города в "бане"

Из-за продления запретов на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан Украины, авиакомпания МАУ отменила международные рейсы по десяти направлениям до конца августа.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика сообщает Укринформ.

"Сейчас из-за продления указанных запретов авиакомпания вынуждена внести в августовское расписание рейсов новые коррективы. К концу августа полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку (GYD), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV), Берлин (TXL), Афины (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN)", – говорится в сообщении.

В то же время, МАУ планирует осуществлять международные рейсы по следующим направлениям:

Киев – Амстердам (АMS) – Киев,

Киев – Лондон (LGW) – Киев,

Киев – Париж (CDG) – Киев,

Киев – Торонто (YYZ) – Киев,

Киев – Ницца (NCE) – Киев,

Киев – Дубай (DXB) – Киев,

Киев – Стамбул (IST) – Киев,

Одесса – Стамбул (IST) – Одесса,

Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев,

Одесса – Тель Авив (TLV) – Одесса,

Киев – Милан (MXP) – Киев,

Киев – Неаполь (NAP) – Киев,

Киев – Мюнхен (MUC) – Киев,

Киев – Ереван (EVN) – Киев,

Киев – Мадрид (MAD) – Киев,

Киев – Каир (CAI) – Киев.

Кроме того, изменения частот состоятся на таких маршрутах:

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Киев – Лондон (LGW) – Киев – из-за нестабильного спроса на маршруте решено оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа,

Киев – Ницца (NCE) – Киев – оборотные рейсы каждую субботу,

Киев – Торонто (YYZ) – Киев – планируются рейсы 1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев, соответственно 2, 16 и 30 августа,

Киев – Милан (MXP) – Киев – оборотные рейсы еженедельно,

Киев – Неаполь (NAP) – Киев – оборотные рейсы каждую субботу,

Киев – Дубай (DXB) – Киев – по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа и рейсами по четвергам в период 13-27 августа,

Киев – Стамбул (IST) – Киев – каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частотой 5 августа и дополнительно по пятницам в период 07-28 августа.

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Также сообщается, что рейсы Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев будуть происходить каждый четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частотой 31 августа в понедельник, а Киев – Мадрид (MAD) – Киев – по пятницам в период 07-28 августа и с дополнительной частотой 31 августа.

Напомним, МАУ ограничила провоз ручной клади на некоторых популярных рейсах. Габариты уменьшены с привычных 55х40х20 см до 40х30х10 см, а вес – с 7 до 5 кг.

Также сообщалось, что в самолете, который направлялся на Ибицу, произошла драка из-за пассажиров без маски.

Видео: Twitter/MicHighClub

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