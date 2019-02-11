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Меню для украинских заключенных: стали известны подробности

Сегодня, 06:00

В местах лишения свободы увеличат суточную норму выдачи сахара и урежут – хлеба

Фото: Домашний хлеб / Facebook (архив)
Фото: Домашний хлеб / Facebook (архив).
Меню для украинских заключенных: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/daf/e9e/5c5dafe9e2ed5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/daf/e9e/5c5dafe9e2ed5.jpg Экономика В местах лишения свободы увеличат суточную норму выдачи сахара и урежут – хлеба

Дневная норма хлеба для заключенных в местах лишения свободы Украины сократится с 1 января 2020 года. Подробности нового набора продуктов питания сообщили агентству УНН в пресс-службе Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы страны.

Согласно постановлению, улучшен суточный набор продуктов питания за счет молока, яиц, специй, сухофруктов для приготовления третьего блюда на обед, что не было предусмотрено предыдущими нормами.

"Увеличена суточная норма выдачи сахара, овощей. Вместе с тем, уменьшена суточная норма выдачи хлеба (в новых нормах предусмотрена выдача хлеба пшеничного из муки I сорта – 500 г, в действующих нормах – хлеб пшеничный из муки II сорта – 150 г и хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной I сорта – 500 г)", – рассказали в ведомстве.

При этом уточняется, что для разнообразия питания предусмотрено использование полуфабрикатов – пельменей, голубцов, мясного и рыбного фарша.

Подробнее о ситуации в пенитенциарной сфере в Украине и реформах читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Электронные браслеты вместо тюрем и реформа мировоззрения: интервью с замминистра юстиции".

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Тег хлеб, СИЗО, тюрьмы, продукты питания

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