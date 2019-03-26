Металлургия, энергетика и АПК: названы самые важные проекты для Украины в 2019 году

Компании Укргаздобыча и ДТЭК ВИЭ вошли в рейтинг как крупнейшие инвесторы в энергетический сектор

Фото: ДТЭК.

Металлургия, энергетика и АПК: названы самые важные проекты для Украины в 2019 году //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9e0/721/5c99e0721d428.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9e0/721/5c99e0721d428.png 2019-03-26T10:19:00+02:00 Экономика Компании Укргаздобыча и ДТЭК ВИЭ вошли в рейтинг как крупнейшие инвесторы в энергетический сектор

Издание Власть Денег опубликовало рейтинг ТОП-20 важнейших инвестиционных проектов для Украины в 2019 году. Преимущественно они сосредоточены в следующих отраслях: металлургия, агро-промышленный комплекс (АПК), а также энергетика.

"Для любой экономики важны точки роста. Для украинской экономики, пытающейся преодолеть последствия масштабного кризиса, они важны особенно. Точки роста — это те инвестиционные проекты, реализация которых создаст условия и послужит стимулом для подъема и технологического обновления экономики Украины", - отмечают в издании.

В направлении металлургия рейтинг представлен компаниями АрселорМиттал и "Метинвест", которые направляют средства в повышение эффективности производства и снижении негативного влияния на окружающую среду.

Компании Укргаздобыча и ДТЭК ВИЭ вошли в рейтинг как крупнейшие инвесторы в энергетический сектор, которые работают над повышением энергонезависимости государства. Укргаздобыча направляет средства в увеличение добычи газа в Украине, а ДТЭК ВИЭ инвестирует в строительство солнечных и ветровых станций – в 2019 году строит две ветровые станции и одну солнечную. При этом ДТЭК ВИЭ активно привлекает зарубежные инвестиции в развитие отечественной энергетики.

Аграрные компании, в свою очередь, инвестируют в модернизацию технологий и расширение производства – строительство новых элеваторов, а также закупку собственных железнодорожных вагонов.

Как сообщалось, по информации первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, объем капитальных инвестиций в Украину в 2016–2018 годах увеличился на 67,7%.

По его словам, наибольший вклад в рост капитальных инвестиций обеспечили: промышленный сектор, оптовая и розничная торговля, сфера информации и коммуникации.

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