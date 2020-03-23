Мифы о приватизации: иностранцы купят и закроют госпредприятия, избавляясь от конкурентов

Подавляющее большинство госпредприятий, которые готовят к приватизации, - убыточные. Они не только не составляют конкуренцию иностранным производителям, но и создают бремя для бюджета Украины

Альтернативы приватизации убыточных предприятий в Украине нет, а стратегически важные госкомпании приватизации не подлежат. Такова украинская действительность, да и опыт соседних стран подтверждает эффективность приватизации. Тем не менее вокруг приватизации продолжают витать различные мифы. В том числе украинцы опасаются, что иностранцы купят госпредприятия и закроют их, чтобы уничтожить собственных конкурентов. В предыдущих публикациях мы убедились, что вера в победу над коррупцией с помощью смены руководства госпредприятий ошибочна. Также мы развенчали миф о массовом увольнении работников ГП после его покупки. Так стоит ли опасаться закрытия приватизированных госпредприятий иностранными инвесторами, которые хотят избавиться от конкурентов?

Во-первых, подавляющее большинство госпредприятий, которые хотят приватизировать, убыточны или не работают вообще. Представления о том, что госпредприятия – двигатель экономики, давно не соответствуют действительности. В реальности оборудование на них устаревшее и реальной конкуренции иностранным производителям они не составляют.

Зато госпредприятия обходятся в копеечку каждому украинцу, ведь содержатся за счет налогов. К примеру, в 2015 году содержание госпредприятий обошлось украинцам в 56 млрд грн. Более того, даже ранее перспективные и конкурентоспособные госпредприятия, приватизация которых задерживается или откладывается, с каждым годом теряют свою ценность и попросту разваливаются.

Фото: pixabay

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На самом деле украинскую экономику развивает преимущественно частный бизнес. Именно частные инвесторы строят новые заводы, закупают современное оборудованием, создают рабочие места и экспортируют продукцию.

Во-вторых, глобальная тенденция в бизнесе – расширение. Например, компания Apple за всю историю существования выкупила и поглотила более 40 других компаний. Логично, что у иностранных инвесторов есть интерес в расширении производства и выходе на новые рынки. И Украина для них представляет интерес, ведь себестоимость производства здесь ниже за счет недорогой рабочей силы, а логистика выгодней за счет соседства с Евросоюзом, развитой инфраструктурой дорог, ж/д и морских путей.

Кроме того, заплатив значительную сумму за госпредприятие, покупатель заинтересован вернуть инвестиции и получать прибыль в долгосрочной перспективе. Соответственно, инвестор будет вкладывать в модернизацию оборудования, наращивание объемов производства или создание новых направлений, а не закрывать производство.

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Помимо крупных заводов, оставшихся еще с советских времен, мировых производителей могут заинтересовать и объекты малой приватизации в Украине, которые стоят до 250 млн гривен. Ведь многие глобальные компании уже так или иначе пользуются производственными мощностями в Украине. К примеру, уже много лет в Украине создают отдельные продукты ведущего производителя мебели IKEA, отшивают отдельные конструкторские части для коллекций мировых брендов одежды, производят запчасти для авто европейских марок. Получая же возможность для выкупа мощности, которая уже имеет и оборудование, и персонал (или требует незначительного переоборудования), инвесторы с большей вероятностью будут покупать такие объекты. За исключением инвесторов из России, ведь представителей страны-агрессора к приватизации в Украине не допускают.

В пользу приватизации для страны и граждан говорит и опыт европейских государств. К примеру, в Словакии приватизация официально началась в 1991-м году. За три года на открытых аукционах продали 9667 предприятий. После 2000-го года прошла вторая волна приватизации с продажей крупных предприятий.

По итогу маленькая Словакия получила от приватизации примерно 250 млрд словацких крон (8,1 млрд долл.), а сейчас доля частного сектора в ВВП страны держится на уровне 80%. В Чехии приватизация также стартовала в 1991-м году и за шесть лет 83,6% госсектора перешло частным собственникам. Общий доход от приватизации составил 210 млрд крон (примерно 7 млрд долл). В Польше из 8,5 тысячи предприятий, которыми владело государство в 1990 году, к 2015 в госсобственности осталось только 41, из них работало 19 предприятий. В период активной приватизации было реструктуризировано 6003 предприятия, продажа которых принесла государству 45,61 млрд долларов.

Таким образом, не стоит опасаться закрытия госпредприятий, которые покупают иностранные инвесторы. Более того, приватизация позволяет снизить нагрузку на бюджет, пополнить госказну и стать драйвером для экономики.

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