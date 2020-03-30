Мифы о приватизации: условия продажи госкомпаний пропишут под конкретных покупателей

На самом деле приватизация проводится через прозрачный и открытый конкурс, на котором формируется рыночная цена

Только приватизация может помочь превратить тысячи убыточных госпредприятий, половина из которых не работает, в эффективные компании, обеспечивающие рост экономики и рыночную зарплату сотрудникам. Однако вокруг приватизации витает несколько мифов. В предыдущих публикациях мы уже развеяли мифы о победе над коррупцией через смену руководства ГП, а также о массовом сокращении работников или закрытии предприятия после прихода инвестора. Давайте разберемся, могут ли прописывать условия продажи госкомпаний под конкретных покупателей, чтобы те приобрели госкомпании по заниженной цене.

Читайте также: Мифы о приватизации: иностранцы купят и закроют госпредприятия, избавляясь от конкурентов

Такое опасение осталось из в 90-х, когда прошло две волны приватизации (доваучерная и ваучерная) и были проданы десятки тысяч украинских госпредприятий. Поскольку миллионы украинцев не приняли участие в покупке госимущества из-за сложности процедур, а миллионы отдали свои ваучеры "за колбасу", для части граждан приватизация оставила негативные ассоциации.

Однако времена ваучеров давно прошли, а современная приватизация в Украине проводится открыто и позволяет привлечь максимальное количество заинтересованных инвесторов. При этом соблюдаются национальные интересы. А чтобы в руках одного собственника не формировалась монополия – за процессом следит АМКУ.

Основной принцип приватизации – прозрачная конкуренция и высокая стоимость. Для этого начальную цену устанавливают не ниже балансовой стоимости ГП, а затем цена повышается в ходе прозрачного аукциона или конкурса. Опыт Прозорро.Продажи свидетельствует, что в среднем цена вырастает на 60% от стартовой.

Реклама

Приватизация проводится публично, договоренности за закрытыми дверями исключены. Ведь продажа через электронную систему Прозорро.Продажи не дает возможности ограничить доступ к торгам или создать искусственные условия. Вся информация по объектам есть в открытом доступе (http://privatization.gov.ua/ или https://prozorro.sale/), участвовать в торгах или наблюдать тоже можно онлайн через Поиск аукционов.

В тренде Шмыгаль рассказал украинцам, кому дадут деньги из Стабилизационного фонда

Система Прозорро.Продажи двухуровневая. Первый уровень – центральная база данных со всеми объектами, второй – десятки торговых площадок, которые рекламируют лоты и привлекают покупателей. Зайти в систему на конкурс можно через любую из этих площадок. Такой подход исключает возможность договориться со всеми, соответственно, аукцион всегда конкурентный. Если есть конкуренция – формируется рыночная цена.

Не стоит опасаться "распила" предприятия, ведь вернуть инвестиции можно лишь наладив эффективную работу на купленном ГП. К тому же, конкурсные условия предусматривают индивидуальный подход к самому объекту, прописываются обязательства будущего владельца. Например, невозможность изменения профиль предприятия, социальные и экологические нормы.

Фото: pixabay

В рамках большой приватизации по каждому объекту закреплен инвестиционный советник, приоритет для которого – продажа объекта по наивысшей цене. Также разрабатываются стимулы для инвесторов, как ранее заявил президент Украины. Например, предоставление им специальных консультантов, которые облегчат процесс инвестирования. Рассматривается и вариант "льготных каникул" для иностранных инвесторов сроком на 5 лет.

Так что опасения, что приватизацию проведут под конкретных покупателей, которые купят ГП по сниженной цене, – миф. Наоборот, приватизацию проводят через открытый и прозрачный конкурс, в ходе которого цена повышается. А борьба с коррупцией, совершенствование судебной системы и дополнительные стимулы для инвесторов позволяют привлечь к приватизации в Украине мировые компании.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама