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Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса

24 мая, 08:14

Ксения Капустинская

За два месяца состояние главных американских богачей увеличилось на 15%

Еще в феврале-2020 коронавирус заметно бил по кошелькам главных богачей мира. Но к концу мая нашлись и те, кому удалось заработать за время пандемии. Так, исследование аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies показало, что американские миллиардеры за два месяца пандемии, то есть с марта, увеличили совокупное состояние на 15%.

В исследовании учитывались данные Forbes с 18 марта по 19 мая. За это время состояния американских миллиардеров выросли суммарно на 434 млрд долларов (с 2,948 трлн до 3,382 трлн долларов).

Из миллиардеров, входящих в ТОП-30 США, в процентном соотношении (но не в абсолютных цифрах) наибольший рост состояния за два месяца показали владелец Menards Джон Менар-младший и предприниматель Илон Маск (рост 62,8% и 48% соответственно).

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А больше всех в абсолютных цифрах удалось заработать пяти богатейшим людям США. Они обеспечили пятую часть общего прироста. Это:

В тренде
Курс доллара практически замер после резкого роста
  • глава Amazon Джефф Безос ("плюс" 30%, 34,6 млрд долларов);
  • один из основателей Microsoft Билл Гейтс (+8,2%, 8 млрд долларов);
  • создатель Facebook Марк Цукерберг (+46,2%, 25,3 млрд долларов);
  • глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (+0,8%, 564 млн долларов);
  • сооснователь Oracle Ларри Эллисон (+11,9%, 7 млрд долларов).



Помимо этого, в отчете сообщается, что количество миллиардеров за период пандемии увеличилось: если в марте их было 614, то в мае – уже 630. Так США по итогам апреля оказались на втором месте в мире после Китая по количеству новых миллиардеров с 2010 года, то есть после экономического кризиса 2009 года.

За это время, по данным Forbes, общее количество миллиардеров в США увеличилось на 210 человек, в их числе 61 IT-миллиардер. По данным издания, количество технологических миллиардеров от общего числа богатейших людей страны составляет 17%.

Напомним, по итогам первых месяцев кампании декларирования доходов в Киеве насчитали 1255 миллионеров. Украинцы, в отличие от топовых американских бизнесменов, от коронакризиса только беднеют. Как карантин повлиял на занятость и доходы в нашей стране, узнавайте из сюжета:

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США карантин богачи коронавирус Уоррен Баффетт Марк Цукерберг Илон Маск миллиардеры Ларри Эллисон

Источник: Сегодня

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