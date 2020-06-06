Миллиардеры США разбогатели за время пандемии: стали известны суммы

С начала пандемии коронавируса общий капитал американских богачей вырос на 19%

Еще в феврале-2020 коронавирус заметно бил по кошелькам главных богачей мира. Но с 18 марта – момента, когда была объявлена пандемия – к началу июня американские миллиардеры разбогатели уже на 565 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные американской неправительственной организации Institute for Policy Studies.

По подсчетам специалистов, это на 19,15% превышает показатели, зафиксированные до начала пандемии. Общая сумма средств, находящихся в распоряжении американских миллиардеров к 4 июня 2020 года, составила 3,512 трлн долларов.

В первую очередь выгоду во время пандемии получили владельцы и основатели компаний, деятельность которых напрямую связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете. Спрос на их услуги и товары как раз резко вырос в условиях пандемии.

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Эксперты при этом особо выделяют ряд богачей, которым удалось приумножить свое состояние более чем на 10 млрд долларов за без малого три месяца:

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глава Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос – они разбогатели на 36,2 млрд и 12,6 млрд долларов соответственно;

глава Facebook Марк Цукерберг, который улучшил свое финансовое состояние на 30,1 млрд долларов;

глава Tesla и SpaceX Илон Маск – "плюс" 14,1 млрд долларов;

основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж – "плюс" 3,9 млрд и 13,7 млрд долларов соответственно;

основатель Microsoft Билл Гейтс получил "плюс" 11,8 млрд долларов, а ее бывший генеральный директор Стив Балмер – 13,3 млрд долларов;

предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг разбогател на 12,1 млрд долларов;

один из основателей Nike Фил Найт прибавил к состоянию 11,6 млрд долларов.

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При этом аналитики подчеркивают, что пандемия негативно сказалась на благосостоянии простых американцев. Так, по данным Минтруда, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние 11 недель превысило 42 млн.

Напомним, по итогам первых месяцев кампании декларирования доходов в Киеве насчитали 1255 миллионеров. Украинцы, в отличие от топовых американских бизнесменов, от коронакризиса только беднеют. Как карантин повлиял на занятость и доходы в нашей стране, узнавайте из сюжета:

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