Зарплаты в Украине оказались в два-три раза ниже, чем в соседних странах

При этом по темпу роста окладов наша страна значительно опережает Польшу и Чехию

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине продолжают расти зарплаты. В третьем квартале средняя заработная плата по стране достигла 382 евро, однако все равно остается значительно ниже, чем в соседних странах. Об этом сообщила экспертная платформа Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

Так, по данным экспертов Нацбанка, работники в Чехии получают 1309 евро (то есть в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Польше – 1142 евро (в три раза), в России – 636 евро (в 1,7 раза).

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Аналитики НБУ подчеркивают, что судя по переводам заробитчан, отток рабочей силы из Украины в 2019 году достиг рекорда. За 10 месяцев заробитчане перечислили в Украину 10,5 млрд долларов (в прошлом году за этот период – 9,4 млрд долларов). А с июля поступления, которые НБУ трактует как "оплату труда за границей", составляют постоянную величину – 1,12-1,17 млрд долларов в месяц.

"В определенной степени это может объясняться сокращением разрыва в уровне зарплат со странами, куда традиционно направляется больше всего украинских заробитчан. Ведь с конца 2016-го средние зарплаты в евроэквиваленте на территории России выросли лишь на 9%, в Польше – на 18%, в Чехии – на 20%. А в Украине такой рост составил 85% благодаря спурту номинальных заработных плат и ревальвации гривни", – объяснили эксперты НБУ.

Напомним, в гривневом эквиваленте средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 грн.

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