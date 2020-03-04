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Милованов считает, что коронавирус может все же отразиться на экономике

4 марта, 19:10

Виктория Подолянец

Министр подчеркнул, что во время эпидемии очень важна стабильная монетарная политика, которую обеспечивает Нацбанк

Вспышка коронавируса может стать причиной кризиса в экономике Украины, поэтому правительство должно принимать оперативные меры для недопущения распространения вируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике", – заявил Милованов.

Он отметил, что правительство должно подготовить стратегию для противодействия экономическим последствиям коронавируса. Эта стратегия должна касаться:

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  • монетарной политики (снижение учетной ставки, поступление дополнительных средств на рынок);
  • фискальной политики (предоставление налоговых каникул отдельным категориям бизнеса, предоставление бюджетной поддержки. При необходимости Милованов рекомендует ограничить деятельность предприятий отдельных отраслей, в частности туризма, транспорта);
  • торговой политики (введение или наоборот отмены пошлин на импортные товары).

Также Милованов рекомендует в случае дальнейшего распространения коронавируса ввести каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров и заключать специальные меморандумы с представителями различных отраслей экономики.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что экономическая ситуация в Украине сейчас напоминает ситуацию почти 20-летней давности в Польше и находится на переломном этапе. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

Также наш собеседник рассказал в первой части интервью о том, что думают специалисты НБУ о влиянии коронавируса на экономику страны.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, что известно о первом заболевшем коронавирусом в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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НБУ эпидемия вирус Минэкономики коронавирус Тимофей Милованов

Источник: Громадське телебачення

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