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Милованов заявил, что экономика Украины не пострадала от эпидемии коронавируса

25 февраля, 04:14

Украина продолжает торговать с Китаем

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пока не видят никаких негативных последствий для экономики Украины в связи с эпидемией коронавируса в мире. Об этом сказал глава министерства Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, ведомство тщательно мониторит ситуацию. Более того, экспорт товаров из Украины в Китай, где вспыхнула инфекция, продолжается.

"У нас есть определенный экспорт, мы продаем товары в Китай. Но большинство товаров – там есть и масло, и другие пищевые товары, они не будут затронуты", - сказал Милованов.

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Также он добавил, что Украина продолжает импортировать из Китая определенные потребительские товары, хотя в целом импорт именно китайских товаров снизился.

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"Это с одной стороны возможно как-то влияет на экономику, но с другой стороны это позволяет украинскому бизнесу зайти в эту нишу и развиться. То есть это возможность", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавируса может сократиться до 4,5% в годовом измерении. И это ударит по странам, активно торгующим с Поднебесной, в частности по Австралии, Южной Корее и Бразилии.

В свою очередь, исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультантов при президенте США Томас Филипсон выразил мнение, что масштаб негативных последствий вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, для американской экономики может быть преувеличен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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экономика эпидемия Украина Минэкономики коронавирус Тимофей Милованов

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