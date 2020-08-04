Минфин продал на аукционе ОВГЗ на 10 млрд гривен

На украинский облигациях можно заработать 10-11% годовых

Несмотря на то что инвесторы избавляются от украинских ОВГЗ, отечественное Министерство финансов на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 4 августа привлекло в госбюджет 10,2 млрд грн.

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Об этом со ссылкой сайт Минфина сообщает УНИАН.

Средства в гривне получены в результате продажи гривневых облигаций на сумму 1,9 млрд грн, 3 млрд грн и 5,3 млрд грн сроком обращения 203, 350 и 567 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 11%, 9,63% и 10,57% годовых.

Агентство напомнило, что в конце апреля Минфин после нескольких недель перерыва вернулся на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению ОВГЗ.

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

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В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

Сайт "Сегодня" рассказывал, что при определенных условиях вкладывать деньги в ОВГЗ более выгодно, чем в депозиты. Однако кризис не обошел и этот рынок.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Инвесторы избавляются от ОВГЗ: выгодно ли сегодня покупать гособлигации".

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