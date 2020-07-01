"Минималка" для украинцев вырастет три раза: Кабмин принял решение

Кабинет министров принял решение повысить уровень минимальной заработной платы, как ранее поручил правительству президент Владимир Зеленский.

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Министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по итогам заседания Кабинета министров сообщила, что правительство нашло ресурс для повышения минимальной заработной платы уже с 1 сентября и спланировало график такого роста зарплаты. Речь идет о повышении "минималки" в три этапа:

с 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;

с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;

с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

"Сегодняшние решения являются важными потому, что повышение минимальной заработной платы это: повышение уровня жизни, в первую очередь, работающих людей, которые получают маленькие доходы; борьба с бедностью; борьба с неравенством по средствам в обществе; детенизация зарплат в конвертах", – сказала чиновница.

С января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн.

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Перед принятием решения о повышении минимальной зарплаты премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что такой рост в условиях сокращения импорта должно увеличить потребление украинской продукции.

"Это будет иметь позитивный эффект для бизнеса, для бюджета, для страны в целом и для каждого гражданина", – считает Шмыгаль.

Напомним, говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично".

Видео: Сегодня

Как сообщалось, в Украине весной 2020 года остановился рост реальных доходов населения. Так, в полностью карантинном апреле реальная зарплата в стране снизилась на 0,5%. Падение произошло впервые с марта 2016 года, впрочем, цены в стране тоже почти не растут.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2020 года была в 2,2 раза выше минимальной заработной платы и составила 10 542 гривни.

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