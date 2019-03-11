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Минимальная зарплата в Украине и ЕС: эксперт подсчитал разницу

Сегодня, 10:35

Специалист уверен, что нашей стране следует переходить на почасовую оплату труда

Фото: пресс-центр НБУ
Минимальная зарплата в Украине и ЕС: эксперт подсчитал разницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d28/fc2/5c6d28fc2e697.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d28/fc2/5c6d28fc2e697.jpg Экономика Специалист уверен, что нашей стране следует переходить на почасовую оплату труда

Минимальная зарплата в Украине остается в разы меньше, чем в странах Европы. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Евростат в январе 2019 года разделил страны ЕС по минимальной зарплате на три группы:

  • Минимальная зарплата ниже 500 евро в месяц: Болгария, Латвия, Румыния и Венгрия (от 286 евро в Болгарии до 464 евро в Венгрии);
  • Минимальная зарплата не менее 500 евро, но ниже 1000 евро в месяц: Хорватия, Чехия, Словакия, Польша, Эстония, Литва, Греция, Португалия, Мальта и Словения (от 506 евро в Хорватии до  887 евро в Словении);
  • Минимальная зарплата не менее 1000 евро в месяц: Испания, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Люксембург (от 1050 евро в Испании до 2071 в Люксембурге).

"В Украине минимальная зарплата составляла на 1 января 2019 года 132 евро, или отличалась более чем в два раза от Болгарии и была в 16 раз меньше, чем в Люксембурге", – отметил Дорошенко.

Он также подчеркнул, что не во всех странах ЕС "минималка" определена законодательно.

"Во многих странах "минималка" утверждена не законом, а соглашением между профсоюзами и работодателями. В Германии государственном регулировании оплаты труда введена только с 2015 года", - подчеркнул экономист.

Эксперт также обратил внимание на то, что развитые экономики отходят от понятия месячной оплаты труда.

"Все знают, сколько стоит час работы. Поэтому нашей стране следует делать то же самое, то есть переходить на почасовую оплату труда. Тогда и работник, и работодатель будут лучше считать свои деньги, так как количество часов, отработанных гражданами разных стран, все больше отличается между собой. И это существенно влияет на оплату труда", - считает Дорошенко.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, ждать ли украинцам роста зарплат в 2019 году

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Тег минимальная зарплата, минималка, Дорошенко

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