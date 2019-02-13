Увеличилась втрое, но этого мало: Гройсман рассказал о повышении "минималки"

Зарплаты в Украине должны продолжить рост, считает глава правительства

Фото: Getty Images

Увеличилась втрое, но этого мало: Гройсман рассказал о повышении "минималки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f1/b99/5c41f1b99d4c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f1/b99/5c41f1b99d4c1.jpg 2019-02-13T14:30:00+02:00 Экономика Зарплаты в Украине должны продолжить рост, считает глава правительства

Минимальная заработная плата в Украине за три неполных года выросла более чем втрое, однако при этом остается на недостаточном уровне и должна повыситься еще в два раза. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.

"Мы за неполных три года втрое увеличили минимальную заработную плату в стране", – сказал Гройсман, представляя отчет правительства за 2018 год.

По словам премьера, в абсолютных цифрах в долларах минимальная зарплата составляла 53,5 доллара, а ее нынешний уровень – 150 долларов.

"Это втрое больше, чем было, но, как минимум, вдвое меньше, чем должно быть. И потому, нам есть над чем работать", – отметил премьер.

Напомним, с 1 января 2019 года, минимальная зарплата в Украине выросла до 4170 гривен, то есть на 447 грн. С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена сразу вдвое - я 1600 до 3200 грн.

А средняя номинальная заработная плата в декабре 2018 года впервые превысила отметку в 10 тысяч гривен и составила 10 573 грн. Таким образом, что за год средняя зарплата выросла на 20,5%, тогда как инфляция оказалась на уровне 9,8%.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, ждать ли украинцам роста зарплат в 2019 году.

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