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Мининфраструктуры: авиакомпаний с дешевыми билетами станет больше

25 декабря, 00:23

За пять лет количество украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно вырасти в три раза

Министерство инфраструктуры, которое недавно отменило льготу для аэропорта Борисполь, планирует нарастить долю авиакомпаний-лоукостеров на украинском рынке до 45% в 2020 году и до 63% в перспективе. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким самым обычным явлением в жизни как поездка на автобусе или железной дороге", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи 15-миллионного пассажира в аэропорту Борисполь.

Он спрогнозировал, что за пять лет количество граждан Украины, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки аэропортов страны – достигнуть отметки в 32 млн человек.

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Министр напомнил о намерении провести оптимизацию налогооблажения для украинских авиаперевозчиков, что должно в результате снизить стоимость перелетов между городами Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинские аэропорты, расходы на ремонт которых в следующем году вырастут в пять раз, в январе-ноябре 2019 года обслужили 22 млн 576 тыс. пассажиров. Это на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов достиг 20,55 млн человек.

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Сейчас крупнейшими иностранными бюджетными авиакомпаниями на украинском рынке являются Wizz Air и Ryanair. Первый представлен в аэропортах Киев, Львов, Одесса, Харьков и в 2020 году планирует зайти в Запорожье. Ryanair летает из Борисполя, Львова, Одессы, Херсона и Харькова.

Также мы писали о том, какие уловки компании-лоукостеры применяют к пассажирам, чтобы заработать на них больше денег.

А новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Источник: Сегодня

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