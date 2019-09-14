Министр экономики назвал главные приоритеты Украины на европейском направлении

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и получение "промышленного безвиза" являются одними из ключевых приоритетов работы правительства. Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ходе панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает "Европейская правда".

"Нам нужны союзники в международной торговле. Конечно, в первую очередь речь идет о ЕС. Именно поэтому приоритетом для нашей работы является реализация Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, одним из важнейших приоритетов является "промышленный безвиз", решение вопросов стандартизации, что упростит наш экспорт", - сказал он.

Милованов также отметил, что Украина "открыта для всех торговых партнеров, в частности США, но и не только".

Реклама

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что успешная Украина станет асимметричным ответом России на ее агрессию.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробнее, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама