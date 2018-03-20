Министр спорта отчитался о выплатах украинским паралимпийцам

Сегодня, 15:48

Призовые увеличивались поэтапно, пока в 2018 году не стали такими же, как у олимпийцев

Фото: facebook
Фото: facebook

Министерство молодежи и спорта Украины уже выплатило чемпионам и призерам Зимних Паралимпийских игр-2018 государственные награды. Общая сумма выплат составила более 90 млн гривен. Об этом сообщил министр спорта Украины Игорь Жданов.

"Спортсменам уже перечислили средства на карточки по возвращению в Украину. Впервые наши паралимпийцам получили за свои победы такие же вознаграждения, как и олимпийцы. ... Призовые увеличивались поэтапно, пока не выровнялись в 2018 году", – написал он на своей странице в Facebook во вторник.

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Паралимпийцы получили от государства вознаграждение в гривнах по курсу НБУ:

  • за 1-е место – 125 тыс. долларов (по состоянию на 20 марта – 3,3 млн гривен);
  • за 2-е место – 80 тыс. долларов (2,115 млн гривен);
  • за 3-е место – 55 тыс. долларов (1,454 млн гривен).

Напомним, Украина завершила Паралимпиаду-2018 на шестом месте. Наши паралимпийцы завоевали 22 медали – 7 золотых, 7 серебряных и 8 – бронзовых. Свою последнюю награду наши спортсмены выиграли сегодня. Украинская сборная завоевала золотую медаль смешанной эстафетной лыжной гонки, опередив команды из Канады и Германии.

Украинцы повторили рекорд по завоеванным золотым медалям на Паралимпийских играх – до этого семь наград наивысшего достоинства наши паралимпийцы привозили только из Турина в 2006 году.

Первое место в медальном зачете Паралимпиады-2018 заняла команда США. На ее счету 36 завоеванных медалей – 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых.
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Источник:

"Сегодня"

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