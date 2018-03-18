Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2018

На Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане разыграли последний комплект наград. Сегодня сборная США обыграла Канаду в финале хоккейного турнира со счетом 2:1.

Ранее украинская сборная завоевала золотую медаль смешанной эстафетной лыжной гонки, опередив команды из Канады и Германии.

В открытой эстафете победу отпраздновали французы. Вторыми к финишу пришли норвежцы, а третьими, канадцы. Украина заняла пятое место.

Первое место в медальном зачете Паралимпиады-2018 заняла команда США. На ее счету 36 завоеванных медалей – 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых.

Второе место у нейтральных атлетов, которые завоевали 24 награды, восемь из которых – золотые. Замкнула первую тройку Канада – восемь золотых медалей и 28 наград в сумме.

Украина завершила Паралимпиаду-2018 на шестом месте. Наши паралимпийцы завоевали 22 медали – 7 золотых, серебряных и 8 – бронзовых.

Наша команда выиграла больше медалей, чем Германия и Франция, имеющие такое же количество "золота", но уступила им из-за меньшего количества серебряных наград.

Добавим, что украинцы повторили рекорд по завоеванным золотым медалям – до этого семь наград наивысшего достоинства наши паралимпийцы привозили только из Турина в 2006 году.

М Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 США 13 15 8 36 2 Нейтральные атлеты 8 10 6 24 3 Канада 8 4 16 28 4 Франция 7 8 5 20 5 Германия 7 8 4 19 6 Украина 7 7 8 22 7 Словакия 6 4 1 11 8 Беларусь 4 4 4 12 9 Япония 3 4 3 10 10 Нидерланды 3 3 1 7 11 Швейцария 3 0 0 3 12 Италия 2 2 1 5 13 Великобритания 1 4 2 7 14 Норвегия 1 3 4 8 15 Австралия 1 0 3 4 16 Финляндия 1 0 2 3 16 Корея 1 0 2 3 16 Новая Зеландия 1 0 2 3 19 Хорватия 1 0 1 2 20 Китай 1 0 0 1 20 Казахстан 1 0 0 1 22 Австрия 0 2 5 7 23 Испания 0 1 1 2 24 Швеция 0 1 0 1 25 Бельгия 0 0 1 1 25 Польша 0 0 1 1

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Ранее мы писали, что украинцам официально запретили принимать участия в соревнованиях в России.