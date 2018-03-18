Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2018

Сегодня, 07:41

Украина повторила "золотой" рекорд Турина


На Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане разыграли последний комплект наград. Сегодня сборная США обыграла Канаду в финале хоккейного турнира со счетом 2:1.

Ранее украинская сборная завоевала золотую медаль смешанной эстафетной лыжной гонки, опередив команды из Канады и Германии.

В открытой эстафете победу отпраздновали французы. Вторыми к финишу пришли норвежцы, а третьими, канадцы. Украина заняла пятое место.

Первое место в медальном зачете Паралимпиады-2018 заняла команда США. На ее счету 36 завоеванных медалей – 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых.

Второе место у нейтральных атлетов, которые завоевали 24 награды, восемь из которых – золотые. Замкнула первую тройку Канада – восемь золотых медалей и 28 наград в сумме.

Украина завершила Паралимпиаду-2018 на шестом месте. Наши паралимпийцы завоевали 22 медали – 7 золотых,  серебряных и 8 – бронзовых.

Наша команда выиграла больше медалей, чем Германия и Франция, имеющие такое же количество "золота", но уступила им из-за меньшего количества серебряных наград.

Добавим, что украинцы повторили рекорд по завоеванным золотым медалям – до этого семь наград наивысшего достоинства наши паралимпийцы привозили только из Турина в 2006 году.

М  Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  США 13 15 8 36
2  Нейтральные атлеты 8 10 6 24
3  Канада 8 4 16 28
4  Франция 7 8 5 20
5  Германия 7 8 4 19
6  Украина 7 7 8 22
7  Словакия 6 4 1 11
8  Беларусь 4 4 4 12
9  Япония 3 4 3 10
10  Нидерланды 3 3 1 7
11  Швейцария 3 0 0 3
12  Италия 2 2 1 5
13  Великобритания 1 4 2 7
14  Норвегия 1 3 4 8
15  Австралия 1 0 3 4
16  Финляндия 1 0 2 3
16  Корея 1 0 2 3
16  Новая Зеландия 1 0 2 3
19  Хорватия 1 0 1 2
20  Китай 1 0 0 1
20  Казахстан 1 0 0 1
22  Австрия 0 2 5 7
23  Испания 0 1 1 2
24  Швеция 0 1 0 1
25  Бельгия 0 0 1 1
25  Польша 0 0 1 1

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Ранее мы писали, что украинцам официально запретили принимать участия в соревнованиях в России.
медали, Паралимпиада-2018

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