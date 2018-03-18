Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2018
Украина повторила "золотой" рекорд Турина
На Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане разыграли последний комплект наград. Сегодня сборная США обыграла Канаду в финале хоккейного турнира со счетом 2:1.
Ранее украинская сборная завоевала золотую медаль смешанной эстафетной лыжной гонки, опередив команды из Канады и Германии.
В открытой эстафете победу отпраздновали французы. Вторыми к финишу пришли норвежцы, а третьими, канадцы. Украина заняла пятое место.
Первое место в медальном зачете Паралимпиады-2018 заняла команда США. На ее счету 36 завоеванных медалей – 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых.
Второе место у нейтральных атлетов, которые завоевали 24 награды, восемь из которых – золотые. Замкнула первую тройку Канада – восемь золотых медалей и 28 наград в сумме.
Украина завершила Паралимпиаду-2018 на шестом месте. Наши паралимпийцы завоевали 22 медали – 7 золотых, серебряных и 8 – бронзовых.
Наша команда выиграла больше медалей, чем Германия и Франция, имеющие такое же количество "золота", но уступила им из-за меньшего количества серебряных наград.
Добавим, что украинцы повторили рекорд по завоеванным золотым медалям – до этого семь наград наивысшего достоинства наши паралимпийцы привозили только из Турина в 2006 году.
|М
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|США
|13
|15
|8
|36
|2
|Нейтральные атлеты
|8
|10
|6
|24
|3
|Канада
|8
|4
|16
|28
|4
|Франция
|7
|8
|5
|20
|5
|Германия
|7
|8
|4
|19
|6
|Украина
|7
|7
|8
|22
|7
|Словакия
|6
|4
|1
|11
|8
|Беларусь
|4
|4
|4
|12
|9
|Япония
|3
|4
|3
|10
|10
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|11
|Швейцария
|3
|0
|0
|3
|12
|Италия
|2
|2
|1
|5
|13
|Великобритания
|1
|4
|2
|7
|14
|Норвегия
|1
|3
|4
|8
|15
|Австралия
|1
|0
|3
|4
|16
|Финляндия
|1
|0
|2
|3
|16
|Корея
|1
|0
|2
|3
|16
|Новая Зеландия
|1
|0
|2
|3
|19
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|20
|Китай
|1
|0
|0
|1
|20
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|22
|Австрия
|0
|2
|5
|7
|23
|Испания
|0
|1
|1
|2
|24
|Швеция
|0
|1
|0
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.
Ранее мы писали, что украинцам официально запретили принимать участия в соревнованиях в России.
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