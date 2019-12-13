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Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: детали

13 декабря, 13:57

Музыченко сообщил, что у гражданина сегодня есть два механизма получения льготы

/ Фото: Getty Images

Министерство социальной политики предоставит возможность оформлять льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг с выплатой в наличной форме в течение всего отопительного сезона. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, который ранее напомнил украинцам об истечении срока подачи заявки на субсидию на весь отопительный сезон.

"Министерство инициировало изменение порядка предоставления льгот, чтобы была возможность обратиться за ними не до 15 октября, а в любой момент в течение отопительного сезона", – сказал он.

По словам Музыченко, проект соответствующего документа сейчас согласовывается с центральными органами исполнительной власти, чтобы уже с 1 января 2020 года граждане, которые не успели обратиться за оформлением льгот в наличной форме в указанный срок до 15 октября, смогли это сделать.

"Платежки, которые получают граждане, приходят в полном объеме по начисленным и потребленным услугам. Соответственную сумму льгот начисляют органы соцзащиты населения в зависимости от информации, которая содержится по льготникам в реестре получателей льгот. А также исходя из статуса и соцнорм, которые действуют", – отметил он.

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Музыченко пояснил, что у гражданина сегодня есть два механизма получения средств.

Первое – если до 15 октября он обратился с соответствующим заявлением и дал платежные реквизиты, то льгота будет предоставлена в денежной наличной форме. Для тех граждан, которые не подали заявления, была реализована денежная безналичная форма оплаты льготы, при которой информация о начисленных суммах передается государственному "Ощадбанку", который администрирует средства.

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"Те, кто предоставили информацию о мобильных номерах телефона, получают по результату смс-сообщение, в котором фиксируется размер рассчитанной и перечисленной в "Ощадбанк" льготы в деньгах. А также информируются о состоянии расчетов с поставщиками услуг", – добавил замминистра.

Новости "Сегодня" писали, что ранее Минсоцполитики предупредило украинцев о неточных платежках в связи с тем, что они будут без учета льгот и субсидий.

Подробнее о субсидиях смотрите в нашем сюжете:

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