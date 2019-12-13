Осталось мало времени: в Минсоцполитики напомнили о сроках подачи заявки на субсидию

Есть последний шанс для тех, кто желает оформить жилищную субсидию с начала отопительного сезона

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Министерство социальной политики Украины призывает желающих получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме в срочном порядке обратиться за ее назначением, в противном случае она будет начислена только с месяца обращения. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, который ранее назвал средний размер субсидии.

"На сегодня действует норма, которая предусматривает, что обращения по оформлению жилищной субсидии поступают на протяжении двух месяцев с начала отопительного периода. В таком случае субсидия назначается с начала отопительного сезона. Если обращение пришло после окончания двух месяцев, то субсидия будет насчитываться с месяца, в котором поступила заявка", - пояснил он.

По словам замминистра, заявки на оформление субсидий поступают на протяжении двух месяцев с начала отопительного сезона. Количество обращений в этом году на 60% меньше, чем в прошлом году. Граждане ощущают теплую зиму, поэтому не торопятся оформлять субсидию, добавил он.

"Важно обратить внимание, что сейчас есть последний шанс для тех, кто желает оформить жилищную субсидию с начала отопительного сезона, то есть с октября – им нужно в срочном порядке обратиться за оформлением", – подчеркнул замминистра.

Музыченко отметил, что решение о начале отопительного сезона принимается органами местного самоуправления или городской администрацией в зависимости от температурного режима.

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"Поэтому мы сейчас сознательно не называем конкретную дату, мы говорим о том, что в каждом городе или районе она своя, и нужно смотреть, когда было принято соответствующее решение. С этого момента есть два месяца на то, чтобы обратиться и получить субсидию с начала октября. Если гражданин обращается после установленного срока, соответственно, субсидия назначается с первого числа месяца, в котором пришло обращение. Эта дата колеблется плюс-минус неделя, поэтому мы и обращаемся к гражданам и обращаем внимание", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что посещать орган соцзащиты для оформления субсидии лично нет необходимости. Есть несколько вариантов обращения за субсидией. Можно заполнить декларацию, вложить ее в конверт и отправить по адресу управления соцзащиты по почте. Можно использовать электронную форму и подать документы, заверяя электронно-цифровой подписью.

Ранее глава Министерства финансов Оксана Маркарова сообщила, что Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел достаточно средств для поддержки всех субсидиантов на отопительный сезон.

Напомним, 4 декабря правительство приняло решение о выделении Пенсионному фонду дополнительных 283 млн грн на выплату монетизированных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 47,6 млрд грн на выплату субсидий, тогда как в государственном бюджете на 2019 год заложено 55,1 млрд грн на эти цели.

Новости "Сегодня" писали, что ранее Минсоцполитики предупредило украинцев о неточных платежках в связи с тем, что они будут без учета льгот и субсидий.

Подробнее о субсидиях смотрите в нашем сюжете:

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