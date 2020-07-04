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В Минсоцполитики рассказали, насколько нужно увеличить прожиточный минимум

4 июля, 13:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вопрос обеспечения нормального уровня жизни граждан - одна из ключевых функций государства

Нынешний прожиточный минимум составляет всего лишь 50% от фактического. Существенное увеличение этого разрыва произошло в 2014 году после начала боевых действий на Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

"Сейчас говорят, что нынешний размер прожиточного минимума маленький. Я абсолютно разделяю эту позицию. Министерство рассчитывает фактический размер прожиточного минимума, я не скажу что он слишком большой, но на сегодняшний день утвержден прожиточный минимум на уровне 50% от фактического", - сказал он.

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По словам чиновника, "если бы мы вышли на уровень фактического прожиточного минимума, это было бы что-то".

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Шамбир отметил, что вопрос обеспечения нормального прожиточного минимума – одна из ключевых функций государства.

Он также напомнил, что ухудшение ситуации произошло в 2014 году.

"Мы понимаем, что основное проседание этого вопроса произошло с 2014 года, когда начались боевые действия. В то время полтора года не повышали прожиточный минимум", - сказал советник министра.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в "Слуге народа" хотят постепенно изменить прожиточный минимум.

Том, что входит в потребительскую корзину селян, смотрите в сюжете:

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прожиточный минимум Украина Министерство социальной политики

Источник: Сегодня

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