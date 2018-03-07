"Газовая война": Украина собирается добиться арестов активов "Газпрома" по всему миру – Гройсман

Российская компания задолжала Украине не только по решению Стокгольмского арбитража

Кабинет министров запустил процесс описи и ареста имущества российского "Газпрома" в Украине. Как сообщается, имущество российской компании опишут как в связи с решением Стокгольмского арбитража, так и основываясь на решении антимонопольных органов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Поручил Минюсту скоординировать действия с руководством НАК "Нафтогаз" о возможном аресте активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража", – сообщил Гройсман в своем Twitter.

Как заявлял главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Украина требует от России заплатить за срыв поставок газа, так как Украине пришлось переплатить за поставки газа из Европы после газового демарша России с 1 марта.

В свою очередь, как сообщалось в российских СМИ, Москва якобы признала долг перед Украиной. После всех взаимозачетов "Газпром" должен будет отсчитать "Нафтогазу" 2,5 миллиарда долларов.

Решение Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В итоге по результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов.

После решения суда Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Что еще должен "Газпром" Украине

Как известно, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на российский "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен, или около 3,2 млрд долларов, за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. "Газпром" прошел все судебные инстанции, однако суды оставили жалобы без рассмотрения.

Впоследствии АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа в сумме 85,96 млрд грн. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд грн.

21 апреля Антимонопольный комитет поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с российской компании. Пока с "Газпрома" удалось взыскать только около 80 млн гривен.