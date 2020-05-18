Минздрав определил, как будут работать детсады на карантине

В Украине могут открыться закрытые из-за коронавирусной эпидемии детские сады, но работать они будут с рядом ограничений.

Об этом сказано в проекте рекомендаций, который был утвержден 18 мая замминистра здравоохранения, главным санитарным врачом страны Виктором Ляшко.

Во-первых, перед началом работы всем работникам дошкольных учреждений должны будут измерять температуру, и тех, у кого она будет выше 37,2 градуса или у кого проявятся признаки респираторных заболеваний, не допускать к работе.

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У детей также будут мерить температуру и проверять на наличие респираторных заболеваний по приходе и потом каждые четыре часа. Если же признаки болезни появятся уже в детсаду, то ребенка придется изолировать, но с учетом его психологического состояния.

Также при входе должен размещаться антисептик. Его использование и прочие антиэпидемические мероприятия с участием детей должны проводиться в игровой форме.

Родителям или сопровождающим будет запрещено заходить в помещение детсада, а их ожидание на территории учреждения должно быть ограничено.

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До конца карантина детсадам придется обойтись без тканевых полотенец и ковров с длинным ворсом, а детям – без мягких игрушек. Также в помещениях можно будет находиться только в сменной обуви, а праздники с участием детей могут проводиться только при участии одной группы и без других посетителей.

Минздрав рекомендует на время карантина в игровой форме доносить детям важность индивидуальных мер профилактики и физического дистанцирования, причем следует по возможности заниматься этим на улице.

Сами занятия должны проводиться при максимальном физическом дистанцировании, без физического контакта между детьми и персоналом и без большого количества дополнительного инвентаря.

Также эксперты советуют отказаться от сенсорных занятий и игр, например лепки, и в то же время обеспечить адаптивное питание.

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Администрации детсадов, в свою очередь, важно позаботиться, чтобы работники были обеспечены пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, а также научить их правилам использования и утилизации этих средств.

В санузлах должны быть в постоянном наличии жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца, а дезинфекция поверхностей и влажная уборка проводиться не реже раза в два часа и сразу после окончания занятий. Необходимо проветривать помещения.

Использованные средства защиты должны собираться в отдельные и недоступные для детей урны с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами.

Информация об установленных ограничениях должна быть размещена при входе в заведение, на страницах в интернете и соцсетях, а также быть разъяснена по телефону.

До конца карантина лица из группы риска (от 60 лет или с хроническими заболеваниями) работать в детсадах не смогут. Всем остальным работникам советуют раз в два часа мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиками.

Также рекомендуется воздерживаться от контактов с людьми, у которых есть симптомы респираторных заболеваний, а в случае возникновения этих симптомов самих работников – самоизолироваться.

Напомним, что ранее народный депутат от "Слуги народа" Владимир Воронов предложил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю открыть детсады с 1 июня, но при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических норм.

А вот когда в Украине планируют возобновить занятия в школах, смотрите в видеосюжете:

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