Открыть кинотеатры и детсады: "слуги народа" обратились к Шмыгалю

Народные депутаты от правящей партии "Слуга народа" просят правительство еще сильнее ослабить карантинные меры и открыть кинотеатры, а также детские сады, хотя в Киеве электронную запись в садики уже возобновили.

Об этом сообщили на своих страницах в Facebook нардепы Александр Ткаченко и Евгения Кравчук.

В частности, Ткаченко вместе с коллегой по фракции Павлом Сушко предложили премьер-министру Денису Шмыгалю разрешить кинотеатрам открыться уже с 1 июля, но с ограничениями: в первые две недели продавать билеты через ряд и через место. С 16 июля он предлагает вернуться к обычному режиму работы

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"Это помогло бы кинотеатрам выйти из кризиса постепенно и не оказаться в ситуации, когда нет ни фильмов, ни зрителей", – пишет Александр Ткаченко.

При этом на фоне отсутствия выпуска громких международных блокбастеров, премьеры которых тоже перенесли из-за коронавируса, депутат напомнил об инициативе кинопродюсера Сергея Созановского – бесплатно предоставить для повторного показа в кинотеатрах современные украинские фильмы.

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А вот Евгения Кравчук рассказала об инициативе другого своего коллеги – Владимира Воронова, который предложил Шмыгалю открыть детсады с 1 июня, но при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических норм. При этом школьников, которые могут закончить учебный год дистанционно, его предложение не касается.

"Первым этапом могут стать "дежурные группы" на ограниченное время с ограниченным количеством детей. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, постепенно можно будет снимать ограничения – и так до восстановления полноценной работы садов", – пишет "слуга народа".

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Напомним, что с 12 марта в Украине действует карантин из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Действие ограничений несколько раз продлевали, в последний раз – до 22 мая. Но при этом с 11 мая карантин в Украине несколько ослабят, а насколько – читайте в материале "Парикмахерские, парки и кафе: куда можно будет пойти после ослабления карантина" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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