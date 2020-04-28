Мир на карантине: где больше вырастут зарплаты – в виртуале или реале

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Коронавирус и объявленный в связи с пандемией карантин отчетливо разграничили общество на два параллельных мира. Первый связан с интернетом и цифровыми технологиями. Второй мир – реальный. Где больше вырастут зарплаты – в виртуале или реале, об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Смещение грани между виртуальным и реальным мирами очевидно повлечет за собой изменения в оплате труда. Однако однозначно сказать, кто больше выиграет, сложно.

С одной стороны, эксперты говорят, что труд в оффлайне теперь должен подрасти в цене.

"Сейчас предложение труда будет больше нарастать в виртуальной сфере и меньше – в физической. К тому же у нас и структура квалификации такая, что, к сожалению, людей, которые умеют работать руками, становится все меньше. Так что, думаю, этот сегмент, работы в реале, будет показывать лучшую динамику по оплате труда. Кроме того, нужно понимать, что сферы деятельности, работающие в виртуале, зависимы от реальных процессов. Менеджер, который занимается миллионными или миллиардными операциями в интернете, на самом деле может ими заниматься и много зарабатывать только потому, что люди в реале производят то, чем он потом торгует. И этот вопрос зависимости, я думаю, сейчас будет ощущаться еще острее. Поэтому те, кто производят реальные материальные вещи, будут иметь определенные конкурентные преимущества. И не исключено, что они будут ими пользоваться. Я думаю, оплата будет динамичнее расти в реальном производстве", – говорит президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

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При этом эксперт уточняет: речь идет не о том, что те, кто работает руками, начнут зарабатывать больше, чем те, кто работает головой. А об ускоренном росте зарплат в той или иной профессии по сравнению с докарантинным временем.

У экономического эксперта-аналитика Бориса Кушнирука другое мнение насчет изменения в оплате труда.

"Если вводятся какие-то ограничения, из-за которых продукция становится более дорогой, то это значит, что уменьшается ее конкурентность. С этим еще столкнутся многие страны. Поэтому я уверен, что мы не столкнемся с существенным ростом оплаты труда в реальном мире. Наоборот, я думаю, что будут платить меньше, потому что больше будет безработица. К тому же, если у людей будет меньше доходов, то будет меньше продаж, и можно будет меньше платить сотрудникам", – аргументирует он.

С другой стороны, избыток предложения на рынке виртуального труда может привести к тому, что зарплаты там будут расти медленнее, чем раньше.

"Многие работодатели, причем из абсолютно разных сфер, уже сегодня говорят, что энный процент работников, оказывается, стал не нужен. Мол, нет их на работе – и хуже не стало. Увеличение сегмента дистанционной занятости может привести к высвобождению значительной части людей, которые уже не будут востребованы в тех новых процессах, которые строит бизнес. Условно говоря, увеличение доли продаж через интернет уменьшает потребность в продавцах-консультантах, и это только один из многих примеров. Поэтому напряжение на рынке труда этих виртуальных или квазивиртуальных видов занятости (т.е. тех, кого можно перевести в виртуал) будет значительно выше, чем среди тех, кто остался в физической реальности", – говорит Ярослав Жалило.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве запускают виртуальный детский сад.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Параллельные миры: кого не коснулся карантин".

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