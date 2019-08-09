Мирный атом: Украина и США объявили о совместном проекте в ядерной энергетике

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Украина планирует перейти на собственное ядерное топливо. Кроме того, страна договорилась с США о совместном проекте по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США.

Отмечается, что Украина и США будут обмениваться знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома.

Посол Украины Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США и призвал обратить внимание на важность развития украинского-американских отношений в ядерной сфере.

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Чалый также подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.

Напомним, Украина старается максимально диверсифицировать поставки ядерного топлива, которое ранее закупалось в основном в России. В частности, Киев сотрудничает в этой сфере с американской компанией Westinghouse.

Следующий шаг - это создание собственного завода ядерного топлива. Еще один перспективный проект – Энергетический мост "Украина – ЕС", который даст возможность объединить украинскую и европейскую энергосистемы.

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