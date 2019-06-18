Мировая экономика сменила тренд: эксперт объяснил глобальный прогноз
За несколько лет ситуация серьезно изменилась
Мировая экономика сменила тренд роста, который замедлился до менее чем 3% в год. Об этом сайту "Сегодня" рассказал экономический эксперт-аналитик Алексей Кущ, комментируя июньский доклад Всемирного банка (ВБ) "Глобальные экономические перспективы".
Всемирный банк теперь ожидает, что мировая экономика замедлится до 2,6%, тогда как в январском докладе прогнозировалось 2,9% роста мирового ВВП. Кущ называет показатель в -0,3% очень серьезным.
"0,3% – это достаточно серьезное понижение роста. Это означает, что мировая экономика выпала из тренда развития 3%+. Предыдущие несколько лет она росла больше, чем на 3% в год. На этот год первоначально был прогноз 2,9%, то есть экономика уже выпадала из этого тренда, но еще находилась как бы на грани. А сейчас прогноз роста вообще понижен до 2,6%. Т. е. мировая экономика уже окончательно выпала из этого тренда 3%+. Это достаточно серьезный психологический фактор. И это очень много в масштабах экономики. Это значит, что какой-то точечной коррекцией уже не обойдется. Такое замедление мировой экономики говорит о том, что замедлятся практически все основные сегменты", – предупредил Кущ.
Подробнее о том, что ждет мировую и украинскую экономику, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы".
Также новости "Сегодня" рассказывали, когда украинцы почувствуют улучшение экономической ситуации на собственных кошельках:
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