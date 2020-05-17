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Мировая экономика вернется на докоронавирусный уровень в 2023 году — МВФ

17 мая, 00:50

Елена Вус

Георгиева заявила,что для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии

На восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса COVID-19 понадобится три года.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".

Георгиева отметила, что самый большой шок уже прошел и подчеркнула, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

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"Без наличия медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса затмевает горизонт прогнозов", – заявила Георгиева.

Между тем МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году.

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Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для самых бедных стран.

"Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране", - отметила Георгиева.

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Ранее Георгиева заявила, что мировое сообщество должно мобилизовать больше 8 трлн долларов на различные чрезвычайные меры, нацеленные на преодоление нынешнего глобального экономического кризиса.

Напомним, ранее в МВФ уже официально объявили о начале мирового экономического кризиса. А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы на карантине без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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экономика кризис восстание коронавирус МВФ COVID-19

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