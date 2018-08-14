Мировой экономике предрекли крах: легендарный банкир объяснил, кто пострадает первым

Легендарный экономист, финансист, банкир, управляющий инвестиционного фонда RIT Capital Partners лорд Джейкоб Ротшильд заявил, что современная экономическая модель в мире близка к разрушению. Такой прогноз Ротшильд представил в традиционном послании к инвесторам своего фонда.

Ротшильд уверен, что финансовый кризис в развивающихся странах, который усилился после обвала турецкой лиры, накладывается на застарелые геополитические проблемы. Сочетание этих факторов, по мнению экономиста, угрожает всему мироустройству, сложившемуся после Второй мировой войны.

Ротшильд, в частности, указал, что в финансовом центре мира – США – завершился период низких ставок. Это, по мнению экономиста, изменит всю мировую экономику.

"Годы низких процентных ставок и политики количественного смягчения, надувшие капитализацию фондовых рынков, подходят к концу", – отметил Ротшильд.

По его словам, теперь маятник движется в обратном направлении, и США, "раздававшие" доллары, намереваются собрать назад это "несметное богатство".

Первой жертвой, по мнению Ротшильда, станут развивающиеся страны, к которым относится и Украина.

Также серьезной проблемой является усиление популизма и протекционизма, считает экономист. Финансист также указал на проблемы в зоне евро с ее потенциально разрушительными уровнями долга в отдельных странах. Также он добавил, что вероятность торговой войны усиливает напряженность и давит фондовые рынки.

"Мы по-прежнему обеспокоены геополитическими проблемами, в том числе Brexit, ситуацией в Северной Корее и на Ближнем Востоке, в то время, как популизм распространяется по всему миру. ... Эта ситуация ставит под угрозу послевоенный экономический порядок и безопасность", - отметил Ротшильд.

Другие прогнозы для мировой экономики

Ротшильд уже далеко не первым предупреждает мир о грядущих проблема. Так, Bank of America заявил об угрозе повторения кризиса 1998 года. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

"Устойчивый рост в Соединенных Штатах, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран – эта картина похожа на эхо событий 20-летней давности, когда ужесточившаяся в начале десятилетия политика привела к укреплению доллара. Тогда за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде", – отмечает ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнет.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард также отметила, что над мировой экономикой сгущаются тучи. Пока МВФ придерживается своего прежнего прогноза глобального роста экономики на 3,9% в 2018 и 2019 годах.

"Но тучи на горизонте, о которых в Фонде сигнализировали около шести месяцев назад, становятся темнее с каждым днем", – добавил Лагард.

Ранее Лагард отмечала среди проблем, оказывающих давление на мировую экономику, усиливающиеся торговые трения, повышение финансовых и бюджетных рисков, проблемы в геополитике.

Также Всемирный банк предрек новый финансовый кризис. Однако международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года.

А экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что развитые страны плохо подготовлены к очередной рецессии. Поэтому центробанкам следует остерегаться повышения процентных ставок, просто чтобы немного остановить инфляцию.

Как сообщалось, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман обратился к украинцам и призвал "готовить кэш" из-за надвигающегося мирового кризиса: