Мировые цены на нефть оказались под давлением

Фото: REUTERS/Stringer

Котировки эталонных сортов нефти упали до минимальных за полторы недели значений и стабилизировались на этом уровне. Как отмечают аналитики, участники рынка пытаются оценить перспективы торговых отношений США и Китая после введения новых пошлин с сентября. При этом неспособность сторон согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении спроса на нефть.

Так, к 12:05 по киевскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures 58,30 доллара за баррель. За предыдущую сессию этот контракт подешевел до 58,66 доллара за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевели до 54,84 доллара за баррель. В понедельник в США праздновался День труда, и биржа в Нью-Йорке работало только в электронном режиме. За торги 30 августа WTI подешевела до 55,1 доллара за баррель.

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По данным Bloomberg, США и Китай так и не смогли согласовать условия возобновления торговых переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали КНР установить параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители Пекин предлагал Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но и этого не произошло.

Кроме того, опрос Bloomberg показал, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, повысился на 0,7% по сравнению с июлем.

"Усугубляющаяся торговая война США и Китая оказывает понижательное давление на стоимость нефти, – отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Вместе с данными об увеличении добычи ОПЕК – это "двойной удар" для рынка".

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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Новости "Сегодня" ранее сообщали о том, что в Канаде в воду попали десятки тонн нефти, которая загрязнила реку Вошаут. Эта река питает крупный город Эдмонтон. Подробности смотрите в видеосюжете:

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