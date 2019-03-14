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Мировые экспортеры заметно снизили добычу нефти

Сегодня, 14:39

Сильнее всего на динамике сказался венесуэльский кризис

Фото: Pixabay
Мировые экспортеры заметно снизили добычу нефти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d7c/932/5c5d7c932f407.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d7c/932/5c5d7c932f407.jpg Экономика Сильнее всего на динамике сказался венесуэльский кризис

Страны ОПЕК в феврале-2019 сократили суточную добычу нефти до 30,55 млн баррелей. Это на 221 тыс. баррелей меньше, чем было в январе. 

По сравнению с октябрем 2018 года 11 стран ОПЕК, участвующих в сделке (Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки), снизили общую добычу на 857 тыс. баррелей в сутки. По условиям соглашения, они должны были снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в феврале обязательства были исполнены на 106%.

При этом более половины февральской динамики обеспечила освобожденная от выполнения сделки Венесуэла, где добыча нефти упала из-за санкций и кризиса на 142 тыс. баррелей — до 1 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия в феврале снизила добычу на 86 тыс. баррелей в сутки, Ирак — на 70 тыс. баррелей, Кувейт — на 14 тыс. баррелей и ОАЭ — на 4 тыс. баррелей. Другие страны, наоборот, прирастили производство, несмотря на договоренности. В их числе Ангола, Экваториальная Гвинея и Нигерия.

Кроме того, ОПЕК в февральском отчете сохранил прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году на уровне 1,24 млн б/с, но повысил оценку по росту предложения от стран "не ОПЕК" за счет изменения прогнозов поставок из Канады и ряда стран Африки. Так, прогноз повышен на 60 тыс. б/с — до 2,24 млн б/с. Объем предложения в целом теперь оценивается в 64,43 млн б/с.

Как сообщалось, сегодня, 14 марта, цены на нефть взлетели до максимума с начала года. Черное золото дорожает четвертую сессию подряд.

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Тег нефть, Венесуэла, ОПЕК, Саудовская Аравия, добыча нефти

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Источник:

ТАСС

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