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Миссия МВФ возвращается в Украину: министр уточнил дату

20 октября, 13:16

Возвращение миссии фонда является одним из ключевых достижений правительства Алексея Гончарука

/ Фото: AFP

Через пару недель в Украину вернется миссия Международного валютного фонда, которая покинула Киев после срыва переговоров 26 сентября.

Об это сообщил глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, представляя результаты первых 50 дней на своем посту.

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Министр считает возвращение МВФ одним из ключевых достижений правительства Алексея Гончарука.

"Проведены успешные встречи с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми организациями. Ключевое достижение – возвращение миссии МВФ в Киев через пару недель", – написал он на своей странице в Facebook.

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Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Милованов утверждает, что ему удалось убедить международных партнеров в серьезности и профессионализме нового правительства Украины.

"Также удалось найти путь вперед по вопросам банковской системы, в частности "Привата" и других банков где есть невозврат кредитов", – добавил министр.

Напомним, несмотря на срыв переговоров с правительством Алексея Гончарука, 27 сентября миссия МВФ обнародовала итоговое заявление, в котором сообщила о "продуктивных дискуссиях о политике" для новой трехлетней программы. В связи с этим в Нацбанке Украины оценили как "очень высокую" вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году.

Мы также писали, что в прошлом месяце заместитель исполнительного директора МВФ в Украине Владислав Рашкован выразил обеспокоенность насчет того, что в принимаемых Радой налоговых законопроектах "отсутствует экономическая составляющая".

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экономика МВФ Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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