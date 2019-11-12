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Миссия МВФ возвращается в Украину: названа дата

12 ноября, 16:42

Визит миссии анонсировал постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман

/ Фото: AFP

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на этой неделе приедет в Киев для продолжения переговоров по новой программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Об этом сообщил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман.

"Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019 года, для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться МВФ", – сказано в его заявлении.

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Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится.

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Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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финансирование МВФ Йоста Люнгман

Источник: Интерфакс-Украина

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