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Миссия МВФ завершила работу в Украине: появилось заявление

23 ноября, 16:56

Заявление главы миссии Рона ван Родена обнародовано в субботу

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), работавшая в Киеве с 14 по 22 ноября, провела плодотворные обсуждения с представителями власти, но для заключения договоренности о новой программе (Staff Level Agreement) потребуется продолжение переговоров в ближайшее время.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ… Дискуссии продолжатся в последующие недели", – говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена по итогам миссии, распространенном в субботу, 23 ноября.

Среди обсуждаемых необходимых шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, также как и реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

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В заявлении сказано, что миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому в последние несколько месяцев на пути реформ, и соблюдению взвешенной экономической политики.

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Как писали новости "Сегодня", на этой неделе премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в работе с Международным валютным фондом за последние два месяца наблюдается огромный прогресс. По его словам, продолжение переговоров с МВФ в течение полугода – это нормальное явление, и работа с кредитором осуществляется постоянно.

Он также отмечал, что деньги – не главное в отношениях Украины и фонда:

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финансирование МВФ миссия МВФ Рон ван Роден

Источник: Интерфакс-Украина

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