Модернизация промышленности: если Украина получит 100 млрд долларов, то за 5-10 лет догонит Беларусь

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

В Минэкономики опять рассказали, насколько Украина отстает от ближайших стран по уровню модернизации основных фондов.

"В Украине основные средства производства изношены на 60%. Для того, чтобы нам, например, нарастить до 50%, 48%, 45%, нам нужно 50 млрд долларов инвестиций в следующие 5-10 лет. А если мы хотим дойти до уровня, например, 35-38% износа, то должно быть все 100 млрд долларов", – сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время презентации правительственной "Экономической стратегии: рост через инвестиции".

Он отметил, что уровень изношенности фондов составляет 35% в Словакии, 38% – в Беларуси и 42% – в Молдове.

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"Чтобы нам догнать Беларусь, Словакию, нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение следующих 5-10 лет", – сказал Милованов.

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Сайт "Сегодня" писал о том, что Украина активно торгует и с Китаем, и с Европой. Но наша страна могла бы стать площадкой, где капиталы из этих стран могли бы создавать новые бизнесы.

А ранее сайт "Сегодня" рассказывал о подробностях проекта "Инвестняня". В его рамках бизнесу разрешат прямые соглашения с Кабмином. Такая мера обезопасит инвестиции и заставит государство выполнять свои обязательства.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину. Она должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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