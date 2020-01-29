Правительство хочет получить 50 млрд долларов за пять лет: подробности

Министр Милованов рассказал, что будет, если Украина привлечет 50 млрд долларов

Финансовый гороскоп / Фото: Pexels

Выполнение планов правительства по привлечению в Украину 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие пять лет позволит не только обеспечить экономический рост в 40%, но и снизить средний износ основных фондов страны до 48% с 60%. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на брифинге по итогам заседания правительства.

"Пятьдесят миллиардов нужно, чтобы достичь 48%, верхней границы наших соседей", – сказал он, отметив, что при выполнении этого плана средние инвестиции в Украине на одного человека вырастут до 2000 долларов с 700 долларов.

По словам Милованова, у Польши и Словакии средний износ основных фондов колеблется от 35 до 45%. Чтобы достичь показателя 35%, нужны будут еще десятки миллиардов долларов инвестиций.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Тимофей Милованов перечислил семь последних экономических достижений нынешнего правительства.

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Также мы сообщали о том, что в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о сказочном росте в Украине.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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