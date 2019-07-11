Монополия "Газпрома" в Европе: в "Нафтогазе" раскрыли последствия для Украины

Украина объяснила в жалобе ЕК, как "Газпром" злоупотребляет своим положением

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Если бы российский "Газпром" не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке, то импортный газ в Украине стоил бы на 25% дешевле, и транзит через украинскую территорию сохранялся бы.

Об этом 11 июля написал исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, комментируя подачу жалобы в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российской компании.

"В нашей жалобе в Еврокомиссию мы подробно объясняем, как "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением (монополией) на европейском рынке", – добавил он.

Как писали новости "Сегодня", о подаче иска в Еврокомиссию Витренко сообщил в мае 2019 года. По его словам, если удастся остановить антиконкурентные действия российской компании, Киев сохранит доходы от транзита газа. Он также напомнил, что отсутствие этого транзита лишит Украину 4% валового внутреннего продукта и приведет к экономическому спаду в 2020 году.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.

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