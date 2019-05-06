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"Нафтогаз" подал в Европейскую комиссию жалобу на "Газпром"

6 мая, 20:07

Исполнительный директор компании Юрий Витренко обвинил "Газпром" в антиконкурентных действиях

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на антиконкурентные действия российской компании "Газпром", которая, как оказалось, несет убытки из-за глобального потепления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Если удастся остановить эти антиконкурентные действия Газпрома, мы сохраним для Украины доходы от транзита газа", – объяснил он, напомнив о том, что отсутствие транзита газа лишит Украину 4% ВВП и приведет к экономическому спаду в 2020 году.

Кроме того, Витренко утверждает, что команда "Нафтогаза" может добиться снижения стоимости импортируемого "голубого топлива".

"Это будет возможным благодаря тому, что мощности украинской ГТС для транзита газа смогут использовать европейские покупатели газа у "Газпрома", которые будут его получать на восточной границе Украины, а также независимые от "Газпрома" компании, добывающие газ в РФ или покупающие его в Средней Азии", – отметил он.

В жалобе представители "Нафтогаза" предоставили подробный анализ того, как "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию, а также обосновали свои права подать эту жалобу и предложили конкретные механизмы решения указанных проблем.

Напомним, что в январе этого года состоялся очередной раунд министерской встречи между Украиной, РФ и Евросоюзом по газу. Киев надеется провести следующую встречу в марте-апреле:

Мы также писали, что недавно председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев призвал страну быть готовой к тому, что Россия развяжет новую газовую войну и попробует оставить нашу страну без газа.

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Тег Газпром, Нафтогаз, Еврокомиссия, жалоба, цена на газ, газовый конфликт

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Сегодня

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