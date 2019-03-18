Мошенничество с платежными картами: в НБУ подвели итоги

Самый большой процент мошеннических операций приходится на интернет

Фото: Pixabay

Мошенничество с платежными картами: в НБУ подвели итоги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/522/8b9/5c75228b98efa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/522/8b9/5c75228b98efa.jpg 2019-03-18T20:24:00+02:00 Экономика Самый большой процент мошеннических операций приходится на интернет

В Украине по итогам 2018 года увеличилась доля мошеннических операций с платежными картами.

Об этом 18 марта заявила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Ольга Василева в ходе "круглого стола" в Киеве.

"В 2018 году на 1 млн гривен операций по платежным картам 92 гривни приходится на незаконные операции, тогда как в 2017 году – 77 грн. Средний чек по незаконным операциям в 2018 году составил приблизительно 2,5 тыс. гривен, тогда как в 2017 году – 2,1 тыс. гривен", – сказала она.

По словам Василевой, самый большой процент мошеннических операций приходится на интернет, а также фишинг с использованием методов социальной инженерии.

Напомним, фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.

Ранее в НБУ сообщили, что доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта и составила 45,1% от общего числа денежных операций.

Кроме того, Нацбанк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. гривен.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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