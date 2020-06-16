Москаль обвинил Геруса в потакании агрессору: Убивает украинскую электроэнергию

Экс-глава Закарпатской области заявил, что коллапс в энергетике Украины - это вина Геруса

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль считает, что рекордные доходы нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса могут быть связаны со скандальной "поправкой Геруса", которая разрешила импорт электроэнергии из России.

Об этом Москаль заявил в эфире телеканала "Украина 24", комментируя информацию о том, что глава энергетического комитета Рады Герус задекларировал за 2019 год 38 млн грн.

"Когда Верховная Рада принимает решение, что Россия страна-агрессор, и просит все страны осудить – г-н Герус путем фальсификации провел комитет без кворума, и в тот же день президент подписал. И сегодня то, что мы имеем коллапс в энергетике – это вина Геруса. Он завел электроэнергию из России и Беларуси".

Москаль напомнил, что Беларусь имеет электроэнергию только для внутреннего употребления, остальная – российская.

"Как может электроэнергия из России стоить меньше, чем платит москвич или житель рязанской деревни?! Откуда у него такие деньги? Кроме того, он относится к "соросятам", получал там деньги, не декларировал… по 100, 150, 200 тыс. каждый месяц – за что? Генпрокуратура должна открыть уголовное производство, провести расследование и решить. Она даже не открывала, дала мне ответ через 20 дней – "мы не видим госизмену в его действиях". Агрессор руками Геруса убивает украинскую электроэнергию", – отметил политик.

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Напомним, ранее Москаль обвинил Геруса в работе на Россию :

"Отрасли падают одна за другой. Энергетика развалена полностью. Лесную отрасль положили, "Укрзализныцю" положили. Кто это делает? Это делает агентура ФСБ".

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