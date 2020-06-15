Андрей Герус вошел в тройку самых богатых "Слуг народа"

Народный депутат, глава комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус, который задекларировал 38 млн грн дохода в 2019 году, вошел в ТОП-3 списка самых богатых депутатов фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на декларации парламентариев, доступные на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает "Громадське".
Александр Сова – 79 млн грн;
Андрей Герус – 38 млн грн;
Как сообщалось, в декабре 2019 года исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход обвинила Андрея Геруса в получении 400 тыс. долларов взятки за внесение поправки, которая позволяет покупать и продавать электричество в РФ по суточным контрактам.
В 1 квартале Украина импортировала из РФ 54 млн кВт-ч электроэнергии и более 150 млн кВт-ч из Беларуси, что было одной из главных причин начала глубокого кризиса в энергетическом секторе страны. В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.
27 мая народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет выводить сотни миллионов гривен из госкомпаний благодаря несовершенству энергорынка. При этом АМКУ, НКРЭКУ, а также СБУ игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций.
5 июня Печерский райсуд Киева обязал ГПУ начать уголовное производство по факту госизмены Андрея Геруса за инициацию импорта электроэнергии из России. Отмечается, что его действия привели к ослаблению обороноспособности и экономической безопасности Украины.
Напомним, Герус в декларации за 2019 год также указал карточный долг в размере 3 млн гривен. При этом в СМИ попала его переписка с юристами, где он консультировался о возможностях скрыть свои долги.
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