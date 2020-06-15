Андрей Герус вошел в тройку самых богатых "Слуг народа"

Глава комитета энергетики и ЖКХ задекларировал 38 млн грн дохода в 2019 году

Народный депутат, глава комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус, который задекларировал 38 млн грн дохода в 2019 году, вошел в ТОП-3 списка самых богатых депутатов фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на декларации парламентариев, доступные на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает "Громадське".

В ТОП 3 самых богатых депутатов "Слуги народа" вошли: Реклама Олег Воронько – задекларировал 123 млн грн;

Александр Сова – 79 млн грн;

Андрей Герус – 38 млн грн;

Как сообщалось, в декабре 2019 года исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход обвинила Андрея Геруса в получении 400 тыс. долларов взятки за внесение поправки, которая позволяет покупать и продавать электричество в РФ по суточным контрактам.

Пролоббированная Герусом поправка к закону о рынке электроэнергии позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм, а сам депутат утверждал, что импорт будет осуществляться из Беларуси. Но уже спустя полторы недели начались поставки именно из РФ.

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В 1 квартале Украина импортировала из РФ 54 млн кВт-ч электроэнергии и более 150 млн кВт-ч из Беларуси, что было одной из главных причин начала глубокого кризиса в энергетическом секторе страны. В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.

27 мая народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет выводить сотни миллионов гривен из госкомпаний благодаря несовершенству энергорынка. При этом АМКУ, НКРЭКУ, а также СБУ игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций.

5 июня Печерский райсуд Киева обязал ГПУ начать уголовное производство по факту госизмены Андрея Геруса за инициацию импорта электроэнергии из России. Отмечается, что его действия привели к ослаблению обороноспособности и экономической безопасности Украины.

Напомним, Герус в декларации за 2019 год также указал карточный долг в размере 3 млн гривен. При этом в СМИ попала его переписка с юристами, где он консультировался о возможностях скрыть свои долги.

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