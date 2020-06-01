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Можно планировать отпуск: Турция готова впустить украинцев

1 июня, 18:12

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Названа дата, с которой можно будет прилететь в Турцию

Турецкие пляжи откроются для украинцев уже со следующего месяца – через две недели после запланированного возобновления Украиной авиасообщения.

О таком решении Анкары, как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, во время телефонных переговоров 1 июня главу МИД Дмитрия Кулебу уведомил его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Также Чавушоглу заверил Кулебу в том, что для украинцев создадут все необходимые условия для безопасного отдыха.

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Кроме того, обсуждались приоритеты развития стратегического партнерства двух стран и взаимодействие в рамках международных организаций, в частности Совета Европы.

Также Кулеба и Чавушоглу договорились провести следующее заседание Совместной группы стратегического планирования в турецкой Анталье.

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Напомним, ранее собственные источники в дипломатическом корпусе сообщили сайту "Сегодня", что Анкара собиралась открыть свои границы для иностранных туристов с 15 июня.

Коме того, после карантина туристов могут ждать неожиданные перемены – турецкие СМИ сообщили о планах отелей отказаться от системы "все включено".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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туризм Турция Украина Чавушоглу Анталья туристический сезон Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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