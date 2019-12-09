"Мухи отдельно, котлеты отдельно": стоит ли обсуждать газ на "нормандской встрече"

Эксперт оценил, что будет, если лидеры стран возьмутся решать судьбу транзита газа

/ Фото: AFP

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В Париже состоится встреча лидеров стран "Нормандской четверки". На ней лидеры Украины, Германии, Франции и России должны принять взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса. В частности, будет определена судьба временно оккупированных российскими военными и подконтрольными РФ боевиками территорий на востоке Украины.

Кроме того, до сих пор не решен вопрос транзита российского газа в Европу через Украину. От его включения в общую повестку "нормандского саммита" президента Владимира Зеленского ранее предостерег бывший глава государства Петр Порошенко.

С тем, что не стоит обсуждать тему газа, согласен и эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

"Вопрос газа потонет и решить его нормально не получится. В таком случае, скорее всего, все уступки будут в пользу России. А если и будут искать компромиссы, то они будут небольшие", – сказал он.

Эксперт также отметил, что, отделив политику от экономики, Киев будет в выигрыше.

"Вопрос газа нужно рассматривать как сугубо коммерческий, – говорит он. – Россия желает решать их (все вопросы. – Ред.) в пакете, но у нас в газовом вопросе очень хорошие позиции и мы сможем обойтись без уступок в политической сфере".

Напомним, ранее "Нафтогаз Украины" завершил очередной раунд переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. Украинская сторона, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, готова рассматривать возможность получить газ за счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов).

Кроме того, Украина может пойти на то, чтобы отозвать свои исковые требования по новому арбитражу взамен на заключение покрывающего все расходы долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу и компенсацию обязательств, которые "Газпромом" не выполнил по текущим контрактам.

Также президент России Владимир Путин пожаловался на стоимость транзита российского газа в Европу через Украину. В ответ на это Витренко порекомендовал "Газпрому" обосновать необходимость снижения тарифа в обращении к украинскому регулятору НКРЭКУ.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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