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МВФ дал прогноз по росту украинской экономики

Сегодня, 19:49

Прогноз озвучен на два года – 2019-й и 2020-й

Фото: Getty Images
МВФ дал прогноз по росту украинской экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/71d/88a/5ca71d88ab85f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/71d/88a/5ca71d88ab85f.jpg Экономика Прогноз озвучен на два года – 2019-й и 2020-й

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%. Об этом говорится в отчете Фонда о перспективах развития мировой экономики за апрель.

Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году ожидается рост реального ВВП Украины на 3%, как и ранее.

При этом среднегодовая инфляция в Украине прогнозируется на уровне 8% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.

По оценкам Фонда, в 2018 году экономика Украины выросла на 3,3%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.


В свою очередь Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП Украины на 2019 год – до 2,7%:

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Тег инфляция, экономика, ВВП, МВФ

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Источник:

УНИАН

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