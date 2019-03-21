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МВФ готов помочь Венесуэле: названо условие

Сегодня, 16:49

Фонд внимательно следит за обстановкой в стране, заверил Джерри Райс

Фото: AFP
МВФ готов помочь Венесуэле: названо условие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/68f/5f3/5c868f5f3dc14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/68f/5f3/5c868f5f3dc14.jpg Экономика Фонд внимательно следит за обстановкой в стране, заверил Джерри Райс

Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за ситуацией вокруг кризиса в Венесуэле и готов оказать помощь, как только будет решен вопрос по поводу того, кого считать законным главой республики. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Мы внимательно следим за ситуацией и, как заявила директор-распорядитель [МВФ] Кристин Лагард, мы готовы помочь, как только вопрос официального признания власти там прояснится. Что касается подобного разъяснения, то, как я уже говорил, нас направляет международное сообщество, как это отражено в членстве в МВФ, охватывающем 189 стран. Возможное будущее взаимодействие [Фонда] с Венесуэлой обусловлено выработкой данного решения", - сказал Райс.

Он в очередной раз сообщил, что МВФ еще не принял решение относительно признания правительства в Венесуэле.

Напомним, конфликт оппозиционной Национальной ассамблеи и правительства Венесуэлы продолжается уже несколько лет, но в январе 2019 года вылился в острейший политический кризис, когда сотни тысяч венесуэльцев вышли на акции против президента Мадуро. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента республики. Только за этот день в результате уличных столкновений погибли 16 человек. 

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. 

Все подробности политического кризиса в Венесуэле читайте в специальном материале "Сегодня": Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле.

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Тег Венесуэла, МВФ

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ТАСС

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