Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле

Диктатора Мадуро поддерживает армия Венесуэлы и Россия, а самопровозглашенного президента Гуайдо – весь остальной мир

Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле 2019-03-12T17:13:00+02:00 Другие страны Диктатора Мадуро поддерживает армия Венесуэлы и Россия, а самопровозглашенного президента Гуайдо – весь остальной мир

Вот уже более двух месяцев продолжается противостояние президента Венесуэлы Николаса Мадуро, за которым закрепилось клеймо диктатора, и поддерживаемого западом лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который сам себя назначил президентом страны.

Конфликт оппозиционной Национальной ассамблеи и правительства Венесуэлы продолжается вот уже несколько лет, но в январе 2019 года вылился в острейший политический кризис, когда сотни тысяч венесуэльцев вышли на акции против президента Мадуро. За одну только среду, 23 января в результате уличных столкновений погибли 16 человек. К сожалению, эти события стали только началом кровопролитного противостояния оппозиции и власти.

Все подробности политического кризиса в Венесуэле читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Из страны бегут и военные, и гражданские

Итак, насколько оправдались надежды, возложенные на самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо? Можно сказать, что не оправдались: силовиков по-прежнему продолжает контролировать Николас Мадуро. К тому же как власть, как и оппозиция показали себя не способными ни накормить свой народ, ни решить технологические проблемы в распадающейся стране – как, например, в случае с недавним блэкаутом, который продолжался свыше трех суток.

22 февраля Гуайдо издал свой первый президентский указ – о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу. Текст документа временный президент опубликовал в Twitter.

"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям вооруженных сил действовать согласно этому разрешения", – говорится в указе.

Также лидер оппозиции подтвердил гарантии для тех военнослужащих, которые перейдут на сторону его правительства.

Своим первым же указом Гуайдо отменил приказ Николаса Мадуро о закрытии границы с Бразилией – перекрытой якобы из соображений безопасности. Кроме того, Мадуро накануне разорвал дипломатические отношения с Колумбией по той причине, что в этой стране находится один из центров по приему и хранению иностранной (преимущественно американской) гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.

Колумбия с Бразилией не угодили Мадуро еще и тем, что регулярно принимала беженцев, включая перебежчиков из национальной гвардии Венесуэлы, которые предпочитали дезертировать вместо того, чтобы стрелять в своих соотечественников. К концу недели число дезертиров из силовых структур Мадуро достигнет трех сотен, к конце февраля их будет уже 500.

А что касается гражданских беженцев, то по информации ООН, противостояние Гуайдо и Мадуро привело к тому, что по состоянию на 23 февраля из Венесуэлы выехали более 3 миллионов человек. Почти 5 тысяч венесуэльцев покидают родину ежедневно. Среди них, по данным национальной иммиграционных властей и других источников, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна нашли убежище около 2,7 миллиона венесуэльцев, в то время как остальные направились в различные регионы мира.

Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия – более 1,1 миллиона человек. За ней следуют Перу – 506 тыс. человек; Чили – 288 тыс.; Эквадор – 221 тыс. человек; Аргентина – 130 тыс.; и Бразилия – 96 тыс. человек.

Не будем также забывать о том, что Колумбия дает возможность оппозиционерам Венесуэлы решать на территории соседней страны свои насущные политические вопросы. Так, хотя Хуану Гуайдо согласно вердикта Верховного суда Венесуэлы запрещено покидать пределы страны, накануне оппозиционер провел в приграничном колумбийском городе Кукута рабочие встречи с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также с генсеком Организации американских государств.

Между тем, кровь в стране продолжала литься рекой: военные в стране по-прежнему подчинены Николасу Мадуро.

В тот же день 23 февраля силовики Мадуро жестоко расправились с коренным населением Венесуэлы. Столкновения произошли на границе во время попытки провезти гуманитарную помощь, которую заблокировала нацгвардия.

Фото: AFP

Как сообщила на своем сайте газета El Nасional, бойцы национальной гвардии Венесуэлы распылили слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон. По информации издания, столкновения происходили в небольшом городе Санта-Элена-де-Уайрен, в 15 км от границы с Бразилией.

К счастью, в Санта-Элена-де-Уайрен обошлось без жертв. А в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные расстреляли на границе двоих индейцев, блокировавших границу, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения.

Уже на следующий день, 24 февраля, число погибших дошло до четырех человек, а раненых – до ста.

Вашингтон решительно осудил действия венесуэльской военщины.

"Вопиющее нарушение прав человека со стороны Мадуро и тех, кто выполняет его приказы, не останется безнаказанным. Соединенные Штаты решительно требуют от венесуэльских военных выполнять свои конституционные обязанности по защите граждан Венесуэлы. Венесуэльские военные должны позволить мирно впустить гуманитарную помощь в страну. Весь мир смотрит", — заявили в Белом доме.

История с золотом

Между тем, пока Гуайдо совершал поездки по странам латинской Америки, в стране произошла почти детективная история: из Центробанка Венесуэлы исчезли тонны золота.

По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты из хранилищ. Об этом в среду, 27 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три правительственных источника и представителя Национальной ассамблеи (парламента республики). По их данным, золото вывезли на правительственном спецтранспорте. Как отмечает агентство, операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за рубежом.

"Они планируют незаконно продать (золото) за границу", — заявил оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо. В Центробанке, само собой, не стали комментировать эту информацию.

Исчезновение золотого запаса страны странным образом совпало с появлением российского самолета. Так, 1 марта загадочный российский Boeing-777 снова вылетел в Венесуэлу из московского аэропорта "Шереметьево". Спустя четыре часа из Каракаса самолет отправился в столицу Уганды – город Энтеббе, где приземлился утром 2 марта. Прошло пару часов и лайнер отправился в другую африканскую столицу – Занзибар в Танзании, где приземлился через полтора часа после взлета. Пробыв там более суток, 3 марта борт вылетел обратно в Каракас, который покинул спустя четыре часа, чтобы снова вылететь в Уганду.

Напомним, что 28 января Nordwind Airlines уже отправляла чартерный рейс из Москвы в Каракас. Рейс по данному направлению стал для компании первым, так как групповые туры в Венесуэлу из России не продаются уже давно. Кроме того, на фоне охвативших страну протестов россиянам не рекомендовали путешествовать в Венесуэлу.

По данным издания Bloomberg, именно тем рейсом из страны было вывезено в Российскую Федерацию 20 тонн золота, которое хранилось в казне Боливарианской республикой. Впрочем, правительства обоих государств все отрицают.

Страна во тьме: испытание блэкаутом

Несмотря на вероятность ареста, 4 марта Гуайдо вернулся в Венесуэлу, чтобы "возобновить кампанию по отстранению Мадуро" – по его собственным словам. Если в прошлый раз ему пришлось пересекать границу в кузове грузовика с гуманитарной помощью, то теперь Гуайдо прилетел регулярным рейсом в международный аэропорт Каракаса "Майкетиа". Предположительно, рейсом из Эквадора.

Казалось, что главному оппозиционеру Венесуэлы путь на родину закрыт: после нарушения постановления вердикта Верховного суда Венесуэлы, которым Гуайдо запрещалось покидать пределы страны, в Венесуэле самопровозглашенного президента ждали задержание и арест. О возможности ареста оппонента заявил 26 февраля и Николас Мадуро, но уже 2 марта Европейский Союз предостерег правительство Венесуэлы от попыток арестовать Гуайдо. Все это время он продолжал поездки по латиноамериканским странам, чтобы заручиться поддержкой в борьбе против Мадуро – и призывал из-за границы своих сторонников выйти на новые акции протеста в Венесуэле 4 и 5 марта.

Несколько тысяч участников митинга сторонников, который собрался на одной из главных площадей Каракаса, встретили Гуайдо приветственными криками и аплодисментами, передает агентство Associated Press. Между тем, как отмечает агентство, власти Венесуэлы никак не отреагировали на возвращение Гуайдо.

Возможно, все дело в том, что на тот момент вот уже полсотни государств высказались относительно законности президентствования Гуайдо. Соответствующее заявление сделал заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Роберт Палладино.

По его словам, в список этих государств входят страны из Западного полушария, а также Европы. Палладино подчеркнул, что США будут сохранять свой курс внешней политики и поддержки Венесуэлы.

"Мы будем продолжать искать пути, которыми мы можем поддерживать гуманитарные потребности Венесуэлы с одной стороны, и мы продолжим просить другие страны делать то же самое", – сказал он.

Впрочем, на родине Гуайдо ждали не менее суровые испытания: 8 марта столица Венесуэлы Каракас и 20 регионов остались без света. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nасional. По ее данным, оказались обесточены несколько линий столичного метро, обслуживающий Каракас аэропорт Майкетия также остался без света. Национальная электрическая компания в своем "Твиттере" назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире.

"Это часть электрической войны против государства. Мы работаем над восстановлением подачи [электричества]", — говорится в сообщении.

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

За сутки жертвами блэкаута в Венесуэле стали около десяти человек. Закрыты магазины и рестораны, свидетели рассказывают – в городе начался хаос: домой или на работу не добраться. Наихудшее положение сложилось в медицинских учреждениях. С ноября по февраль из-за отключения света в больницах и так уже умерло, в общей сложности, 79 человек. Из них – полтора десятка детей. Что уже говорить о ситуации, в которой подача электроэнергии отсутствует трое суток? (Частично восстанавливать электроснабжение начали только 10 марта.)

Так, по информации коалиции организаций за право на здоровье и жизнь Codevida health rightsgroup, 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа.

"В Венесуэле существует 129 пунктов для диализа, обслуживающих 10 200 человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечению приговаривает их к смерти", – заявил руководитель организации Франциско Валенсия.

К сожалению, провозгласивший сам себя главой страны – и поддержанный западом, лидер оппозиции повел себя в этой сложной ситуации не самым достойным образом. В то время, когда в больницах умирали пациенты, Мадуро и Гуайдо устроили перепалку в твиттере, чтобы обвинить друг друга в отключении электроэнергии.

"Я полностью поддерживаю сотрудников Национальной системы электроснабжения, которые напряженно работают над восстановлением подачи электричества. Я восхищаюсь народом Венесуэлы, который, не унывая, сопротивляется этой новой атаке врагов Родины. Мы победим", - написал Мадуро.

Ранее он обвинил в случившемся США, активно поддерживающих Гуайдо, и назвал аварию "электрической войной, развязанной американским империализмом против нашего народа".

В свою очередь, Гуайдо предположил, что во всем виноваты сами власти: "Саботаж заключается в коррупции, в невозможности повести выборы, в блокировке ввоза продуктов питания и лекарств в страну. Весь саботаж проводится узурпатором (Мадуро – ред.), и страдает от этого весь народ Венесуэлы".

Как бы там ни было, но ни власть, ни оппозиция на данный момент не готовы справиться с последствиями блэкаута без международной помощи: помочь восстановить энергосистему Венесуэлы готовы Япония и Германия.

С чего все началось: как падение цен на нефть обрушило экономику Венесуэлы

Проблемы в Венесуэле начались далеко не вчера, а еще в 2013 году, со смертью многолетнего лидера страны Уго Чавеса, который скончался 15 марта. Новым президентом страны был избран его соратник Николас Мадуро, при жизни Чавеса исполнявший обязанности вице-президента. Придя к власти, новый президент Венесуэлы пообещал победить бедность и позаботиться о счастье простых венесуэльцев.

Для этого Мадуро поручил создать Управление по достижению величайшего общественного счастья. По словам Мадуро, новое ведомство должно было заниматься решением проблем стариков, детей, инвалидов и бездомных, а возглавит его бывший депутат Национальной ассамблеи Рафаэль Риос. Само собой, члены Кабинета министров встретили предложение президента аплодисментами, переходящими в овации.

Между тем, новосозданное Министерство счастья не помогло: к началу 2014 года в стране обострились экономические проблемы, что привело к острой критике правящего режима и к политическому кризису. Забегая вперед, отметим, что уже к 2017 году 93% населения страны жаловались на хроническое недоедание.

Что же произошло в стране, чья экономика зависит от мировых цен на нефть? (По оценкам журналистов ВВС, выручка от продажи сырой нефти составляет около 95% экспортных поступлений страны.) Произошло резкое снижение цены на "черное золото" в июне-декабре 2014 года – со 100-115 долларов за баррель до 45-50 долларов. И это притом, что накануне прихода Мадуро к власти, госдолг Венесуэлы составлял 70% ВВП, а бюджетный дефицит — 13%.

Николас Мадуро. Фото: AFP

Мадуро, получив на полгода чрезвычайные полномочия от парламента, объявил "экономическое наступление" и, в частности, ввёл 30% потолок на прибыль для частных компаний и национализировал крупнейшую торговую сеть страны Daka. В результате в стране возник дефицит основных товаров — таких, как сахар и растительное масло. Правительству также пришлось свернуть большинство социальных программ. Все это привело к резкому падению рейтинга нового президента.

По мнению правительства, в тотальном обнищании народа Венесуэлы виновато США, которые ведут "экономическую войну" против страны, а также коррупция внутри самой Венесуэлы. По мнению оппозиции, виной тому экономическая компетентность самого Мадуро. Как результат, население страны вышло на улицы с акциями протеста.

Майдан по-Венесуэльски

Массовые акции против власти в Венесуэле начались в начале февраля 2014 года со студенческих протестов в Сан-Кристобале, столице штата Тачира, а затем перекинулись на другие города — в частности на Мериду.

Позже протесты вспыхнули и в столице страны, Каракасе. Некоторые участники этих акций были задержаны силами безопасности, что дало толчок новым протестам, вылившимся к столкновениям с полицией и человеческим жертвам. Сам Мадуро озвучил цифру 50 погибших за первую неделю протестов и распорядился отключить интернет и газоснабжение западных регионов страны, "объятых фашистским путчем".

TWITTER— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) May 3, 2017

Новый всплеск народного недовольства случился через три года. 19 апреля 2017 года тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы столицы Венесуэлы Каракаса в знак протеста против внесения в конституцию Венесуэлы изменений, предложенных президентом. Не только в столице, но и в других городах прошла серия массовых антиправительственных выступлений, названная "Мать всех маршей".

Столкновения манифестантов с полицией отличались особой жестокостью. Так, на видеозаписях, которые пользователи публиковали в соцсетях, можно увидеть, как силовики давят машинами протестующих, ломая их строй. Активисты, в свою очередь, поджигают транспорт гвардейцев с помощью бутылок с "коктейлем Молотова". Гвардия использовала против манифестантов огнестрельное оружие, водометы, светошумовые и газовые гранаты.

Противостояние в Венесуэле в мае 2017 года. Фото: Twitter

Только за период с апреля по июнь 2017 года погибло более 120 демонстрантов, только в столице страны более 750 человек получили ранения. Кроме того, полиция задержала более 1,3 тыс. выступающих на стороне оппозиции. Еще 250 гражданских лиц были представлены перед военными трибуналами.

При этом в стране так и не удалось преодолеть экономический кризис. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 млн процентов. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, южноамериканскую страну покинули уже более 3 млн человек. Правительство, понятное дело, все отрицает.

Черный день для демократии

Новый пик Венесуэльского кризиса пришелся на 10 января 2019 года, когда Николас Мадуро повторно вступил в должность президента Венесуэлы. Мадуро выиграл президентские выборы еще в мае 2018 года, набрав около 70% голосов, однако парламент Венесуэлы объявил нелегитимным его второй президентский срок.

На церемонии присутствовали лидеры Боливии, Кубы и Сальвадора. Была также делегации России и ее политических марионеток из Южной Осетии и Никарагуа.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты не признают инаугурацию Мадуро и продолжат усиливать давление на власти Венесуэлы.

"США не признают нелегитимную инаугурацию диктатуры Мадуро. Мы продолжим усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле", — написал он в своем Twitter.

А в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео говорится, что Штаты считают инаугурацию президента Мадуро "узурпацией власти" и будут продолжать вводить санкции против членов правительства страны и их семей, замешанных в нарушениях прав человека, коррупции и подрыве демократии.

Евросоюз тоже выразил сожаление в связи с инаугурацией Мадуро и призвал его соблюдать верховенство закона и освободить политзаключенных.

"ЕС призывает президента Мадуро признать и соблюдать роль Национальной ассамблеи как демократически избранного института, выпустить всех политических заключенных, соблюдать верховенство закона, права человека и базовые свободы, а также срочно обеспечить удовлетворение базовых потребностей населения Венесуэлы", — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

О разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой объявили власти Парагвая, а Перу отзывают из Каракаса своего временного поверенного для консультаций. Не осталась в стороне и Чили, которая не признает новый срок Мадуро на посту президента Венесуэлы и считает Национальную ассамблею единственным демократическим институтом в Боливарианской Республике.

Фото: AFP

"Сегодня – черный день для демократии в Венесуэле", — так охарактеризовал сложившуюся ситуацию глава внешнеполитического ведомства Роберто Ампуэро.

А президент Аргентины Маурисио Макри считает, что в Венесуэле установлена диктатура.

"Николас Мадуро пытается сегодня насмехаться над демократией. Это знают венесуэльцы, это знает весь мир. Венесуэла живет в условиях диктатуры", — написал глава государства в Twitter.

Мало того, США, Канада и несколько крупных стран Латинской Америки, включая Аргентину, Бразилию, Колумбию и Чили, заявили о своей поддержке в качестве лидера государства спикера Национального Собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо.

События развивались на фоне крупнейших с 2017 года митингов оппозиции. Сразу в нескольких городах Венесуэлы манифестации переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами, которые сопровождались человеческими жертвами.

О намерении объявить себя и. о. президента Венесуэлы Гуайдо объявил еще 11 января, на следующий день после инаугурации Мадуро. Тогда же парламент принял резолюцию, которая объявила венесуэльского лидера "узурпатором".

Кто такой Хуан Гуайдо

Лидеру оппозиции всего 35 лет – на данный момент он самый молодой среди лидеров страны. Уго Чавес стал президентом Венесуэлы в 48 лет, а Николас Мадуро – в 41. Выходец из многодетной семьи среднего класса: всего в семье пилота авиакомпании и школьной учительницы родилось 8 детей. Один дедушка будущего лидера служил в Венесуэльской Национальной Гвардии сержантом, в то время как другой был капитаном Венесуэльского флота

В 16-летнем возрасте пережил трагедию в штате Варгас, когда в результате оползней 15-17 декабря 1999 года погибло, по разным подсчетам, от 5 тыс до 50 тыс жителей Варгаса, и тысячи людей остались без крыши над головой – включая семью Гуайдо, чей дом был разрушен стихией. Трагедия, по словам его коллег, повлияла на политические взгляды Гуайдо после того, как тогдашнее новое правительство Уго Чавеса не смогло эффективно справиться с результатами катастрофы.

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

После получения школьного аттестата в 2000 году получил диплом промышленного инженера в Католическом университете Андреса Белло в 2007 году. Проходил обучение в Университете Джорджа Вашингтона.

Принимал активное участие в студенческом политическом движении. Гуайдо, вместе с другими политическими деятелями, стал основателем партии "Народная воля" в 2009 году. На парламентских выборах в 2010 году Гуайдо был избран альтернативным федеральным депутатом, а уже через 5 лет был избран в Национальное собрание на парламентских выборах.

Во время своего пребывания в парламенте Гуайдо инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Мадуро. С января 2019 года – спикер парламента Венесуэлы. Став спикером, Гуайдо вскоре поставил под вопрос легитимность правления Мадуро и заявил, что имеет конституционное право взять президентскую власть в свои руки до следующих выборов.

Венесуэла снова в огне

Хупн Гуайдо назначил на 23 января общенациональную акцию протеста, на которой принес символическую присягу главы государства. Буквально через считанные минуты его признал и. о. главы государства Дональд Трамп. Хозяин Белого дома отметил, что США не рассматривают какой-либо конкретный план действий в отношении официального Каракаса, однако добавил, что "все варианты допустимы".

По данным на 24 января, и. о. президента Венесуэлы признали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, а также Организация американских государств.

Россия отказалась это сделать. Мало того: у Путина прокомментировали возможность предоставления Мадуро политического убежища. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, Хуан Гуаидо узурпировал верховную власть в Венесуэле, что противоречит основам и принципам международного права. Впрочем, пока что вопрос предоставления Москвой политического убежища Николасу Мадуро не стоит, поскольку Кремль считает его легитимным президентом.

Таким образом, конфликт президента и оппозиции в Венесуэле вышел на новый уровень. При этом Мадуро поддерживают вооруженные силы Венесуэлы.

"Солдаты Родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашенного вне закона. Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета", — такое заявление сделал 23 января вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Сам Мадуро, отрицающий ситуацию гуманитарного кризиса в стране, обвинил в происходящем США и объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. По его словам, "империалистическое правительство США руководило операцией по навязыванию [венесуэльцам] государственного переворота и установлению марионеточного правительства".

"Политика правительства Дональда Трампа против Венесуэлы заключалась в попытке разделить страну, попытаться разрушить ее демократические институты и попробовать навязать правительство неконституционными средствами", — подчеркнул Мадуро.

Между тем, число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло:если 21 января речь шла о двух погибших в ходе антиправительственных митингов, то в среду, 23 января эта цифра достигла уже 16 человек. По сообщению неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", правоохранители задержали 218 протестующих.

Очевидно, что это еще не предел, и противостояние между сторонниками Мадуро и Гуайдо не получится урегулировать быстро и без большой крови.

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